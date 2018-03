La guerre la plus longue : attendre et combattre sur le front belge

Ces lignes du carnet de Florent Nicolas sont datées du 23 août 1914, pendant le siège de Namur, près de Marche-les-Dames : "Bombardement continuel. Que deviendrons-nous ? Pas d’artillerie belge. On n’y comprend rien. Toujours l’allemande. Nous attendons dans nos retranchements d’être bombardés et d’être pris d’assaut, ou prisonnier, ou mort. Pas d’infanterie allemande en vue, sauf sur Bonine où il y a eu un combat très vif. Les pertes ne sont pas encore connues, mais sérieuses de part et d’autres. 9 heures ¼, continuons, attendons !". Ce seront ses derniers mots : son carnet s'arrête là.

La mort, pendant la Grande Guerre, est d’abord anonyme. Elle résulte surtout des obus tirés à plusieurs kilomètres de leurs victimes ou des balles vomies par centaines par des mitrailleuses à quelques centaines de mètres. Cette mort à la fois impersonnelle et très violente, qui voit souvent le corps de la victime mutilé voire mis en pièces, ne correspond pas à l’image classique héritée de la littérature de guerre du XIXe siècle. L’écrivain liégeois et simple soldat Robert Vivier la décrit tout autrement : "non, la mort du soldat n’est pas la belle guerrière dont les bras fermes et la poitrine accueillent le héros qui chancelle. La mort est froide. Elle te colle sur le cœur sa main de glace. La mort ferme le jour immense et souffle le soleil. La mort est laide. Elle te fait viande. Elle te barbouille de rouge et de noir. La mort est lâche. Pas à pas, elle te suit, prête. Elle se glisse pour achever les blessés au fond des trous. Elle vient sur eux comme un reptile".

Il n’est donc guère surprenant que la Grande Guerre soit imaginée fréquemment comme un conflit où les hommes ne font que mourir sans voir l’ennemi. Mais il reste que la guerre est aussi et peut-être surtout un événement où les hommes tuent… Or, la mort donnée est beaucoup moins documentée que la mort reçue, de même que l’on parle plus de la "culpabilité du survivant" que de la "culpabilité du tueur", beaucoup plus gênante.

Dans les siècles qui ont précédé la Grande Guerre, tuer est devenu progressivement inconvenant d’un point de vue moral. Les officiers rechignent par exemple de plus en plus à abattre personnellement des ennemis, voire tout simplement à porter une arme, et se voient davantage comme des organisateurs que comme des guerriers. Le premier conflit mondial, en obligeant une grande partie de la population masculine européenne à se battre, provoque des millions de cas de conscience. Si beaucoup de soldats n’ont jamais eu l’occasion de tuer, de nombreux autres l’ont fait et il y a fort à parier que ce fut là un des souvenirs les plus puissants qu’ils conservent du conflit.

La position des soldats face à la mort donnée est ambiguë. La gêne ou le remord amènent certains à minimiser leur responsabilité, éventuellement à l’aide de lieux communs. Le plus fréquent consiste à affirmer qu’à la guerre, on tue pour éviter d’être tué. Il arrive bien sûr que ce soit le cas. Mais cette vision des choses est parfois problématique. Le plus souvent, la meilleure solution pour éviter d’être tué consiste, non pas à tuer, mais bien à ne pas tirer pour éviter d’attirer l’attention sur soi, faire le mort voire se rendre. Pour pouvoir tuer l’ennemi, le soldat se met en réalité le plus souvent en danger, de sa propre initiative… On est donc fréquemment bien loin d’un cas de légitime défense.