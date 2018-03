La guerre d'un jeune homme : Journal de guerre de Joseph Lejuste

Tout au long de la rédaction de son journal, Lejuste évoque les civils qu’il voit, qu’il rencontre. C’est l’arrivée des troupes belges le 14 août 14 qui effraient les habitants qui suscite la première mention des civils par Lejuste : Vendredi 14 août: Emoi chez les habitants, [ils] quittent [leur village] à notre approche. Quelques jours plus tard, le 19 août près de Haecht, il raconte : Je rencontre une famille qui se sauve abandonnant leur mère morte depuis 2 jours. [Les] Fermiers se sauvent abandonnant le tout. Rencontre une femme qui nous dit [que] sa belle-fille [est] morte depuis quelques jours [et] son fils est au service, elle ne sait où. Elle part avec ses enfants. Joseph est donc le spectateur impuissant, malgré son état militaire, de la fuite éperdue des civils devant la guerre qui s’approche.

Le 9 septembre, il arrive à Aerschot pour constater le désarroi qui règne dans la ville et l’impact de la guerre sur les habitants : Eglise pillée. Elle a servi à incarcérer les civils. Tout est souillé. On nous apprend que 200 civils furent tués, enterrés dans champs et dans la place près de l'église. Nous remarquons les tombes communes. Un habitant nous conte qu'il vit depuis 3 semaines dans une cave avec sa famille. Il abrita 2 soldats du 9e de ligne. 5 de ses voisins furent tués par les Allemands, lui seul s'échappa. Le maire et son fils furent pendus devant la mère. Habitants heureux de nous revoir, ils étaient rationnés et recevaient 1 petit pain blanc par jour.

Même chose le 12 novembre suivant : Je rencontre un homme de Liège qui conte ses aventures et explique la prise des forts de Liège ainsi que les violences des boches dans certaines villes. On ressent bien dans le vocabulaire utilisé toute la tristesse et la colère contenues contre ces exactions.

Au fur et à mesure que les semaines s’égrènent dans le triste théâtre de guerre, que les habitants ont fui et que le front est laissé aux différentes armées en présence, Lejuste évoque de moins en moins les civils.

25 juin 1915 : 3 bourgeois furent tués pendant mon séjour [à Calais]

Mais la guerre n’est pas faite que d’armes, de marches forcées et de boue. C’est aussi un moment où peut-être plus qu’ailleurs on s’accroche sur la moindre nouvelle des siens et des rencontres de circonstance. Des personnes que l’on ne connaissait pas peut-être quelques semaines auparavant. C’est ainsi que Joseph note dans son journal tous les liens qu’il a avec ses proches : sa famille, ses amis mais aussi des soldats avec lesquels il a vécu la retraite dont un certain Malainne (sic) dont il évoque la blessure dans telle circonstance, le rapatriement en Angleterre pour y être soigné et auquel il donne régulièrement des nouvelles. C’est quand il n’est plus en mouvement constant avec l’armée et que la guerre des tranchées s’installe que Joseph mentionne de plus en plus régulièrement les nouvelles qu’il reçoit et envoie, même si les premières nouvelles datent de septembre alors que les troupes sont toujours en route :

Dimanche 20 septembre 14 : Reçois lettre d'Edmond et télégramme de mes parents

auxquels je réponds et trois jours plus tard : Je reçois une lettre de mes parents qui me cause une grande joie et j'y réponds.

Joseph Lejuste semble recevoir dans ces lettres l’important soutien moral qui fera souvent défaut à certains de ces compagnons de guerre.

Le manque de nouvelles et la difficulté pour établir une correspondance est quelque chose qui marque profondément les soldats.