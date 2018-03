La grippe "espagnole" frappe la Belgique (1918-1919)

La grippe "espagnole" est surprenante à plusieurs égards. Elle s’attaque particulièrement aux personnes généralement épargnées par les épidémies "classiques". Les populations sont habituées à voir les maladies atteindre plus violemment les jeunes enfants et les personnes âgées, mais la pandémie de 1918-1919 tue surtout les jeunes adultes, entre 20 et 40 ans. Cette réalité, incompréhensible à l’époque, frappe les observateurs de stupeur. Les victimes sont en fait terrassées avec l’aide de leur propre système immunitaire : une résistance vigoureuse ne fait que propager plus rapidement l’infection. La grippe elle-même ne tue pas ou très peu : les malades sont achevés par d’autres affections, comme la pneumonie, qui profitent de leur affaiblissement.

Puisque les jeunes dans la force de l’âge sont particulièrement touchés, les soldats paient un lourd tribut à l’épidémie. L’armée belge n’a malheureusement pas fourni, en ce qui concerne les effets de la grippe, de statistiques médicales fiables. Les chiffres du lieutenant-général médecin Mélis, qui parle de 720 décès pour 12.000 militaires malades (soit seulement 6 %) sont irréalistes. En l’absence d’étude définitive, il est utile de consulter les souvenirs impressionnants des médecins militaires, comme celui du docteur Colard, qui parle d’une "mortalité effrayante, comparable à celle des grandes pandémies du Moyen Âge, qui atteignait à l’acmé de son développement 30 à 40 % de décès par jour". Et il nous reste, surtout, les récits des combattants.

Si la première vague de grippe est moins mortelle que la seconde, elle n’en reste pas moins handicapante pour l’armée belge, et traumatisante pour ses soldats. Ceux-ci commencent à tomber malades en avril-mai 1918. Les militaires atteints sont bientôt envoyés systématiquement à l’hôpital Cabour d’Adinkerke, dans le but d’éviter autant que possible la contagion dans les autres centres de soins. Les récits belges décrivent une maladie qui s’abat soudainement sur les malades, les laissant immédiatement sans force et les soumettant à une très forte fièvre pendant deux ou trois jours (ce qui justifie le nom de " three day fever " rapidement donné à cette première vague dans l’armée britannique). La plupart des malades – pas tous cependant ! – survivent à cette fièvre de cheval et se rétablissent en l’espace de deux semaines.

C’est le cas de l’artilleur Edouard Froidure, que la grippe saisit le dimanche 2 juin en pleine messe célébrée par un aumônier militaire à Nieuport. Il perd connaissance et doit être emmené sur une civière par des brancardiers. On le met rapidement à l’écart des autres malades dans la baraque des " sortants ", c’est-à-dire de ceux qui avaient de grandes chances de mourir : "Je demeurai ainsi trois jours, avec quarante degrés de fièvre, entre vie et mort. Le plus dangereux encore, le véritable coup mortel pour les plus résistants (car curieusement, en réchappaient les garçons estimés les plus faibles ou, du moins, réputés moins forts), c’était de tomber d’une température de 39 à 40 degrés à une autre de 35. Cette chute vous envoyait au cimetière… Pendant deux ou trois jours donc, je délirai, abruti ou agité selon les heures". Le 15 juin, Froidure est tout à fait rétabli. Il l’a échappé belle. D’autres malades se rétablissent plus rapidement, comme Gustave Tiberghien qui, après trois jours de fortes fièvres à la fin juin, reprend – difficilement – son service après un seul jour de repos. La deuxième vague de l’automne laissera moins de chances à ses victimes.