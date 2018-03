La fin de la guerre et la retraite

Le 10 novembre 1918, l'annonce de l'abdication de l'Empereur et de sa fuite aux Pays-Bas, ainsi que de la proclamation de la république en Bavière se répand à travers la Belgique. Le désordre règne et les soldats envahissent les cafés et déambulent dans les rues. La nouvelle de la signature de l'armistice donne lieu à des scènes de liesse dans les rues. Les habitants forment des cortèges aux couleurs de la Belgique. Les soldats allemands partagent, dans leur majorité, la joie de la population civile et se mêlent aux cortèges. Leurs officiers, eux, évitent les apparitions en public.

Le 11 novembre, l'armistice est signée. Les bataillons qui ne sont pas stationnés en ville devinent, à la présence de nombreux drapeaux belges aux fenêtres, que la paix tant attendue a été conclue. L'excitation est à son comble et les postes et patrouilles sont abandonnés. Les hommes, privés d'ordres clairs et d'informations précises, se laissent aller à imaginer toutes sortes de choses. Ils voient passer des trains remplis de soldats allemands et certains paniquent à l'idée d'être abandonnés à la merci des alliés. Ce sentiment est renforcé par le fait que les officiers, craignant pour leur vie, n'encadrent plus leurs troupes. Beaucoup d'hommes choisissent de monter dans le premier train sans s'inquiéter de sa destination, et c'est ainsi que certains soldats pensant rouler vers l'est, se retrouvent à bord d'un train en direction du front. En ville, la grande caravane de soldats regagnant l'Allemagne se met en branle, teintée de drapeaux rouges. Ces mouvements suscitent des échanges commerciaux : les soldats se débarrassant de leur équipement militaire, les Belges acquièrent des casques, des masques à gaz, de l'essence, des fusils ou encore des mitrailleuses à des prix dérisoires.

Mais les hommes d'occupation ne sont pas tous convaincus des idéaux de la révolution allemande au premier abord. Par exemple, le Conseil des soldats de Liège n'est institué que le 13 novembre 1918, soit deux jours après l'armistice, lorsqu'une cinquantaine de soldats investissent le Palais des Princes-Evêques, sans rencontrer aucune résistance et déposent le gouverneur, le Freiherr Leuckart von Weissdorf, après que celui-ci ait légèrement protesté. Ce dernier transmet ensuite l'ordre aux officiers d'obéir au Conseil des soldats. Les déclarations de conseils, formés d'une douzaine de soldats, sont rares et invitent à respecter le calme et l'ordre dans le territoire encore occupé et ce, pendant la durée de la retraite allemande. La première de ces déclarations s'adresse aux soldats en poste dans la province : "[...] Hier s'est constitué à Liège un Conseil des Soldats. Il travaille en parfait accord avec les anciens services et les anciennes autorités militaires. Le but commun est le maintien de la discipline, du sang-froid militaire et de l'ordre. Dans les circonstances actuelles, en territoire occupé, chacun doit s'efforcer, par tous les moyens, à atteindre ce but. La vente d'armes et de pièces d'équipement, les pillages, surtout de magasins d'approvisionnement et de trains, de même que les dommages causés à toutes les installations militaires importantes, seront punis sans aucune considération, le cas échéant même de la peine de mort. La désertion également reste, comme sous l'ancien gouvernement, un crime punissable.". La seconde délivre le même message aux civils : "Le Conseil des Soldats a repris l'autorité dans la province de Liège. Il invite la population à s'abstenir de tout ce qui pourrait troubler l'ordre public. [...] Le conseil des soldats salue la population et la félicite à l'occasion de sa délivrance". Le passage de soldats battant en retraite s'intensifie encore à partir du 16. Le mouvement est continu et surtout très lent. Le voyage se fait principalement à pied, parfois accompagné de charrettes tirées par des chevaux, les officiers se distinguant à peine au sein de cette longue procession. Si la plupart des soldats sont fourbus et manifestent peu d'entrain, tous se réjouissent de la fin de la guerre et de leur retour définitif en Allemagne.