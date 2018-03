La famille Vanden Brugge : Réfugiés de guerre

Henri Constant Vanden Brugge est un vrai bruxellois. Né en 1857 à Bruxelles, rue aux Choux, de Pierre Vanden Brugge dont la profession est ignorée et de Jeanne Visseau, son épouse.

Jeanne Diricq, sa future épouse, naît un mois après lui rue des commerçants à Bruxelles près de ce qui est actuellement la station de métro "Yser". C'est la fille de Jules Diricq, marchand et de Marie Redemans sa légitime épouse. Jules est originaire de Givet dans l'Ardenne et Marie de Bruxelles. Ils se marient en 1853, 4 ans avant la naissance de Jeanne. De la jeunesse d'Henri et de Jeanne, on ne sait pas grand-chose mais on retrouve Jeanne, âgée de 19 ans, à Paris. Sans doute, est-elle partie pour la capitale française pour des raisons économiques car elle y demeure apparemment sans ses parents. Le 6 décembre 1876 naît, également à Paris, Louis Diricq, fils naturel de Jeanne, déclarée comme fleuriste dans le deuxième arrondissement. De cette résidence parisienne de Jeanne, on ne sait quasi-rien si ce n'est qu'elle donnera également naissance à un second enfant, Louise, en 1885 alors que Louis a déjà 9 ans.

La présence des prénoms "Constant" (comme Henri Constant) et "Henriette" dans les prénoms de ceux-ci laissent à penser qu'ils sont effectivement les enfants nés hors mariage d'Henri et Jeanne, même si cela reste encore à prouver. Henriette naît à Saint-Gilles le 14 septembre 1889 alors que le jeune ménage est installé au numéro 56, de la rue de la Victoire.

Henri épouse Jeanne à Jette le 10 décembre 1891 et reconnaît légitimement les enfants. Lors de cette union, on apprend que Henri exerce l'activité de négociant en vin. Jeanne, elle, était venue peu de temps auparavant d'Anderlecht où elle est déclarée comme avoir établi son domicile même si il est possible que son séjour dans cette commune, en provenance de Paris, ait été assez bref.

Leurs deux parents sont à ce moment-là décédés. Peut-être d'ailleurs faut-il voir dans ces décès la raison pour laquelle l'union n'a pas pu se faire avant. Toutes les hypothèses restent à ce stade possibles.

Ils restent peu de temps à Jette puis s'installent à Molenbeek-Saint-Jean où Eva, leur fille cadette, naît le 26 octobre 1894. Peut-être pour déménager vers un logement plus grand, la fin 1894 voit la famille de six personnes s'installer à Bruxelles-Ville. Ils repartiront très vite, en 1895, vers Schaerbeek. En effet, en 1898, Henri est enregistré comme grossiste en vin, installé rue Verte, dans la partie schaerbeekoise de cette rue. En 1902, Henri est toujours domicilié rue Verte. On le retrouve en 1909, associé à un certain Wolters mais toujours dans le commerce de vin.

En 1910, il est enregistré rue du Progrès comme négociant de la firme Dujardin & fils qui possède plusieurs vignobles en France et les distribue en Belgique. Le commerce a l’air de plutôt bien fonctionner. La famille déménage rue Masui, 147, toujours à Schaerbeek puis on perd sa trace subitement. Que s'est-il passé ?