La famille Piedfort : Des civils dans la grande guerre

Pour protéger sa famille et éviter d’être témoin de l’arrivée des combats à Falisolle, Augustine s’est donc mise en route avec ses enfants et se dirige vers la France toute proche. La route est longue et les chemins difficiles, surtout pour le petit Maurice. Il est probable qu’elle fut accompagnée dans son exil par d’autres habitantes du village, désireuses de mettre les enfants en sécurité mais le petit groupe croise très certainement aussi des personnes originaires des alentours et qui partagent le même sort : quitter la Belgique, désemparés et sans savoir si ils la reverront.

La destination finale d’Augustine, Marie et Maurice sera la ville de Caen en Normandie. La France accueille énormément de réfugiés belges pendant le premier conflit mondial et bien évidemment, les régions du nord de la France seront les premières à recevoir le flot de population fuyant la guerre.

La grand-mère maternelle de notre témoin sera du nombre elle aussi. Elle s’appelle Rose et sa famille sera réfugiée à Cabourg, à quelques encablures du Havre où est réfugié le gouvernement français. De cet exil, Rose gardera un meilleur souvenir. Surnommée “la jolie petite Belge”, elle voit sa maman se mettre au service de Français fortunés qui viennent oublier la guerre à la côte et elle reçoit de leur part, vêtements et attentions qui viendront adoucir son exil. Rose en oubliera le patois wallon, d’usage à Falisolle, désormais village occupé, et ne s’exprimera plus jamais qu’en français.

Pour subvenir à ses besoins, la famille Piedfort peut compter sur l’aide des comités de soutien aux réfugies belges qui leur fournirent dans un premier temps logement, vêtements et nourriture ainsi que sur les décisions mises en place par les autorités françaises et le gouvernement belge, réfugié au Havre depuis octobre 1914.

Caen n’est du reste éloigné du Havre que par environ 80 kilomètres et ils sont nombreux les Belges à s’être regroupés géographiquement non loin du siège des autorités. Les réfugiés essayent de s’occuper comme ils peuvent ou de se rendre utile : Marie Piedfort, la soeur de Maurice, mettra à l’oeuvre ses talents d’institutrice pour donner cours aux petits Belges, déboussolés par le conflit. La famille est appréciée et se fait des relations. Ils n’oublieront jamais la solidarité des Français envers eux.

En 1917, alors que le Front est stabilisé depuis des mois. Augustine décide de revenir en Belgique, pour retrouver Jean-Baptiste. Peut-être a-t-elle eu de ses nouvelles? Peut-être est-ce Jean-Baptiste qui lui demande de revenir, la situation à Falisolle étant calmée ? Quoi qu’il en soit, sans savoir ce qui les attend en Belgique, Augustine, Marie et Maurice se remettent donc en route, en sens inverse. Leur périple, dont on ne connaît pas les dates et les points de repos exacts, les mèneront par Paris, la Suisse, l’Allemagne, le Grand-Duché de Luxembourg et enfin la frontière belge et plus loin, leur cher village de Falisolle. Quel tour immense pour un trajet qui n’est distant, à vol d’oiseau que de 470 kilomètres!