La famille Fabry : Trois frères à la guerre

Les frères Fabry restent soudés malgré les affectations différentes. Ils essayent de se voir dès que possible. Louis, dès son arrivée au front cherche ses frères. En juillet 1915, il retrouve Paul à la côte, se précipitant dans ses bras. Le 26 décembre 1915, Louis reçoit une lettre de Paul lui prouvant qu’il est encore en vie. Il croise souvent Jean plus tard chez les “vies matantes”, des vieilles dames qui sont aux petits soins pour les frères qu’elles considèrent comme leurs fils. Mais sa vraie famille, restée en zone occupée, est plus importante que tout, tant sur la forme, les carnets narratifs s’adressant directement à son cher papa, ses frères et soeurs bien aimés et ses chers oncle et tantes, que sur le fond, Louis évoquant incessamment le profond amour qu’il ressent pour eux. Il aime tellement ses frères qu’il fera des démarches pour que Paul le rejoigne dans son régiment. Ceci sera accepté mais pas toujours facile à vivre. Malgré, ou grâce, au profond amour qui les lie, les deux frères ont également parfois des différends.

Paul en 1917 se plaint du favoritisme qui règne dans la troupe et demande si il n’aurait pas mieux fait de rester dans sa précédente affectation. A cela, Louis, pragmatique et bienveillant, lui répond qu’il trouvera des avantages et des désavantages dans toutes les affectations… “Espérons que ces légers nuages se dissipent!” écrit Louis à la date du 16 janvier 1917. Quatre jours plus tard, les frères partagent un délicieux camembert coulant dans un abri de tranchées...

Fréquentant le danger de manière continue, sauf lors de ses rares permissions à Adinkerke, il est aussi conscient qu’il peut très bien ne pas les revoir vivants et écrit fin 1915 : “Les Fabry sont considérés comme vaillants et si nous vous retournons près de vous, vous aurez bien d'être fiers sinon, de savoir que nous avons bien fait notre devoir. Ce sera une solide consolation de notre perte." Il aide aussi matériellement ses frères, les “ravitaillant” souvent avec un billet de vingt francs qu’il donne par exemple à son frère Jean à Wulpen en janvier 1917. Louis s’inquiète légitimement pour ses frères, le 3 février 1917, il écrit : “Je n’ai vu aujourd’hui ni Paul ni Jean. Jean ce soir, par aux tranchées pour huit jours” et même si l’angoisse n’est pas écrite, le lecteur se rend bien compte que Louis tremble pour ses frères. pour sa famille restée à l’arrière aussi : “Mon cher papa, je vous embrasse encore bien fort ainsi que mes soeurs et mon frère et je vous confie à la protection divine ainsi que tous ceux que j'aime qui restent au pays,mon oncle, mes tantes etc. “, écrit-il souvent.

Mais la fratrie, pour Louis, ne s’arrête pas seulement aux liens du sang. Il évoque souvent dans ses carnets, les connaissances qu’il rencontre au gré des affectations et des allers et retours vers les tranchées et dans ses mots, il y a une infinie affection pour ces garçons. “La compagnie est une famille dont le capitaine est le père. On l'aime et on le respecte comme tel", tel est le ressenti de Louis par rapport à sa famille de circonstance, l’armée. Il note dans ses carnets les noms de ceux dont il espère retrouver des nouvelles, ou plus tristement, une sépulture. Malgré son amour du prochain et les difficiles circonstances de la guerre, Louis n’hésite pas non plus à manier un humour flegmatique et un regard bonhomme sur des anecdotes de guerre : " Nous prenons la tenue kaki. A l'occasion, je me ferais photographier dans ce costume anglais qui vient de New York".