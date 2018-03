La famille Debruyne : la vie en zone libre

A l’automne 1914, la Belgique est déchirée : envahie depuis le 4 août 1914, la majorité du territoire est sous domination allemande et seul un petit bout du territoire, de l’autre côté de la ligne de front, est dit en “zone libre”. C’est là que circulent les troupes, au repos ou en route de et vers les tranchées, et que s’organise réellement la guerre. Si la population vivant sur place ne doit pas subir les “inconvénients” plus ou moins grave de la vie en territoire occupé, elle n’en est pas moins témoin involontaire et aux premières loges du conflit. C’est cette zone qui subit le plus la guerre, c’est également une des zones les plus proche des combats et les populations sont témoins des destructions des bâtiments et des conséquences parfois dramatiques des bombardements. Ceux qui en ont les moyens fuient. Les autres restent là, impuissants, ne pouvant que se protéger au mieux, rejoignant parfois de la famille vivant dans des coins plus isolés.

Dans cette zone, vivent des hommes, des femmes et des enfants qui voient la guerre au plus près : les mouvements de troupes, la présence continue des soldats, les hôpitaux de campagne. Ces souffrances matérielles (certaines maisons sont inhabitables ou réquisitionnées par les alliés), physiques et morales (traumatisme de la guerre, conséquences psychologiques…) sont autant d’évènements vécus par la population de ce petit bout de Flandre Occidentale. C’est pour comprendre la vie des familles que nous vous racontons aujourd’hui l’histoire de la famille Debruyne.