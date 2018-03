La cuisine sans feu - riz

Prenez une caisse en bois, caissette à fruits, coffre à amidon, caisse à sucre, suivant le nombre et la grandeur des casseroles que vous aurez à y placer; veillez seulement à ce qu’elle n’ait pas d’ouverture et que le couvercle s’adapte parfaitement.

Garnissez le fond et les côtés de vieux journaux bien entassés. Voici votre cuisinière prête pour tout à l’heure. Prenez 200g de riz, lavez-le convenablement et mettez-le au feu, avec un bon litre de lait, un paquet de sucre vanillé et une pincée de sel.

Amenez-le à ébullition en remuant de temps à autre. Dès qu’il bout, couvrez la casserole, mettez dessus un poids quelconque pour que la casserole reste bien close; retirez du feu, placez celle-ci dans votre caisse et entourez-la de toutes parts d’autres journaux tassés.

Fermez rapidement la caisse, posez dessus une brique ou un fer à repasser et attendez que le travail se fasse de lui-même sans vous inquiéter de ce qui peut arriver. Il arrivera, d’ailleurs, une chose fort agréable; c’est que, deux heures plus tard, vous trouverez une crème délicieuse que vous mangerez d’autant plus volontiers qu’elle vous aura coûté bien peu de chose en tant que chauffage et moins encore de peine et de fatigue.

Tante Colinette, Le coin de la ménagère, 1917