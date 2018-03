La Belgique sous les bombes

Dans le meilleur des cas, les attaques sur des objectifs trop proches des localités belges se soldent par des dégâts matériels. C’est par exemple le cas dans la nuit du 9 au 10 octobre 1918, quand un avion souhaitant frapper la gare de Marche-en-Famenne sème ses bombes sur des quartiers d’habitations. Aucune victime n’est à déplorer, même si six maisons sont très endommagées et plus de trente autres atteintes à des degrés divers : plus de peur que de mal.

La chance ne peut toutefois jouer à chaque fois, surtout quand les localités sont fréquemment visées. Il n’existe pas de chiffres concernant les pertes humaines pour l’ensemble du territoire belge, mais certaines communes sont bien documentées, comme Ostende. Un habitant meurt dès le premier raid sur la ville en janvier 1915. Le premier bombardement massif a lieu l’année suivante, le 15 novembre : il implique une vingtaine de bombardiers Shorts, Caudrons et Sopwiths, dont celui de Bartlett. Après la mission, celui-ci écrit : "Ce fut la plus grande attaque à ce jour du point de vue du tonnage de bombes larguées, et il semble probable que de lourds dommages ont été infligés. J'ai observé un grand incendie à l'ouest des quais. Tout compte fait, un tour de force inestimable que j'ai vraiment apprécié". Il a pourtant l’honnêteté de reconnaître qu’il ne peut certifier avoir largué ses 12 bombes sur les ateliers de la marine, "dans l’incapacité d’observer les impacts". En réalité, les bombardiers britanniques ont surtout endommagé pas moins de 137 maisons, tué 5 civils et blessé 33 autres habitants. D’autres exemples sont connus : la ville de Bruges déplore au moins 49 morts en 1917 (dont 7 enfants tués devant une soupe populaire) et plus de 67 morts en 1918. Mouscron quant à elle perd 33 habitants suite aux raids alliés, dont deux familles entières (5 et 6 personnes) et un groupe de 4 enfants qui a le malheur de jouer trop près de la voie ferrée.

La liste pourrait être prolongée mais ces statistiques ont toutefois leurs limites. A trop se concentrer sur le décompte des morts, on oublie le traumatisme des blessés et des survivants, et plus généralement la peur des populations. Au début de la guerre, les raids aériens sont plutôt vécus comme des attractions, qui attirent les badauds dans la rue. Mais la curiosité fait rapidement place à la peur. Plusieurs alertes aériennes peuvent se succéder la même journée ou pendant la nuit, plongeant les familles dans l’angoisse, bien qu'au matin il s’avère qu’aucune bombe n’est finalement tombée à proximité. Même en l’absence de victimes, la destruction des habitations est particulièrement dommageable en temps de guerre : les destructions de la campagne de 1914, les réquisitions de bâtiments par les Allemands et la nécessité de loger réfugiés belges et français limitent déjà sérieusement la capacité d’accueil des localités.