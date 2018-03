L'organisation de l'occupation

Le Gouverneur Général est tout au long de la guerre le personnage le plus important du territoire. Ne répondant que devant l'Empereur, il compile dans les faits les pouvoirs du parlement et du Roi. Trois hommes se succéderont à ce poste durant les 4 années de guerre :

Le Generalfeldmarschall baron von der Goltz, nommé le 26 août 1914 par ordre impérial, il se fait connaître par décret auprès de la population le 2 septembre. Il mettra en place tout le système administratif du territoire occupé avant d'être envoyé en novembre 1914 comme conseiller du Sultan à Constantinople.

Le Generaloberst baron von Bissing arrivé le 24 novembre 1914 en Belgique, il y restera pendant près de trois ans, jusqu'à sa mort, le 28 avril 1917. Il est sans aucun doute celui dont la population gardera le souvenir le plus vif. Il sera l'initiateur de toutes les grandes mesures dont la séparation administrative, la déportation des chômeurs, la mise en place de la ligne électrifiée sur la frontière hollandaise, la flamandisation de l'Université de Gand etc. Il laissera à la postérité un "testament politique pour la Belgique" qui trace les grandes lignes théoriques de la politique allemande sur la Belgique. Henri Pirenne, notant la haine que les Belges lui ont vouée jusqu'à sa mort, le décharge quelque peu : "En réalité, ce vieillard en qui s'incarnaient les traditions militaires de la noblesse prussienne, n'avait à leur égard aucune prévention. Il les gouverna comme il eût gouverné n'importe quel peuple, sans se préoccuper d'autre chose que de bien servir son maître. Accoutumé à la discipline, il pensait que la population s'y soumettrait sans peine, et qu'il lui suffirait d'ordonner pour qu'on lui obéit, puisqu'il disposait de la force. Il ne pouvait admettre qu'il y eût, dans ce peuple, hybride à ses yeux, un sentiment national. Au surplus, il avait une foi aveugle dans l'Organisation en soi, ne songeant pas qu'elle ne peut réussir que par le consentement des organisés. Ainsi fait, il ne pouvait comprendre les Belges et il n'essaya pas de les comprendre. Ils lui apparurent comme une énigme psychologique. Retiré dans sa résidence de Trois-Fontaines, il évita tout contact avec eux, n'ayant de rapports qu'avec son entourage ou les ministres des puissances neutres résidant à Bruxelles. Au reste, il n'eût pas demandé mieux que d'entretenir dans le pays une prospérité qui, en manifestant les bienfaits de son gouvernement, eût tourné à l'avantage de l'Allemagne et de la Kultur. "

Enfin, à la mort de von Bissing, c'est le baron von Falkenhausen, oncle du futur gouverneur militaire de la Belgique et du Nord de la France de 1940 à 1944, qui le remplacera au poste de gouverneur général. Il restera dans les mémoires comme un homme au jugement plus modéré et équilibré que son prédécesseur, ce qui lui vaudra une plus grande confiance de la population.