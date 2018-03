# L'image de la Belgique

La Belgique, depuis 1831, est un pays neutre, or, le 4 août 1914, cette neutralité et les principes qu’elle véhicule, sont violés par l’Allemagne. Assez rapidement, la Belgique apparaît comme un cas tout à fait singulier en ce début de conflit, en effet, il s’agit du seul pays dont la superficie sera envahie à plus de 90%. Cette singularité belge fait en sorte que ses rapports avec l’étranger revêtiront un caractère tout à fait atypique!