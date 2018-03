L'image de l'enfant dans la guerre: entre protection et propagande

L’image de l’enfance, et plus particulièrement de l’enfance martyre, est tout de suite utilisée par la propagande alliée ainsi que par les différents comités de soutien à la population belge qui se créent au début de la guerre. Alors que les atrocités allemandes lors de l’invasion du territoire, entre autres à Tamines, Andenne et Dinant, impliquent des enfants et suscitent un sentiment d’effroi, qui se traduira en grande empathie, on assiste dans le même temps à un gonflement de ces faits, déjà terribles en eux-mêmes. Des rumeurs basées sur ces récits circulent: la légende selon laquelle les Allemands couperaient systématiquement les mains des enfants aura la vie dure malgré l’insistance de la Commission d’enquête sur la violation des droits des gens qui déclare que rien ne permet d’affirmer ces faits et certainement pas leur caractère systématique. L’image de l’enfant belge sera surtout utilisée à destination de la communauté internationale pour solliciter la générosité des donateurs et mettre l’opinion publique dans le camp des alliés.

L’engouement pour la cause des enfants belges sera tel que des Américains voudront à tout prix adopter un petit Belge.

Certains le feront: un général américain repartira au pays avec un jeune garçon, orphelin de père et mère et qui aura la chance d’entamer une nouvelle vie aux Etats-Unis. Le tout bien entendu photographié et mis en scène. Mais ce genre de pratique est l’exception. La plupart du temps l’image de l’enfant sert pour l’organisation de goûters, soirées de gala ou ventes diverses afin que le riche compatissant mette la main au portefeuille. Ces étalages de bonnes intentions flirtent parfois avec ce que l’on pourrait considérer aujourd’hui comme du mauvais goût. En 1917, lors d’un goûter de charité en France, est organisé un tableau réunissant des bambins symbolisant les nations martyres... sous la forme d’une pyramide humaine avec “quelques braves mutilés” comme base de cette dernière. Le but n’est pas caché et la somme récoltée est fièrement mise en avant avec le nom des généreux donateurs comme c’est régulièrement le cas dans la presse car c’est aussi une manière pour une certaine classe fortunée de montrer son intérêt pour les causes humanitaires découlant des faits de guerre.

Mais la propagande n’est pas uniquement destinée à récolter des fonds pour les oeuvres qui envoient colis et nourriture aux populations en détresse. C’est également à but idéologique que des images d’enfant s’accrochant à leur mère sont diffusées. Des images de familles belges, dont le père est toujours quasi absent sur les illustrations ou représenté sous les traits d'un vieillard, victime des horreurs allemandes mais aussi des représentations d’enfants étrangers, britanniques ou français, souvent représentés près de leur mère et soutenant le départ de l’homme de la famille au front. Images accompagnées de slogans tel que le “Women of Britain say : “Go”!”, daté de 1915.

Cette propagande par les affiches mettant en avant les enfants se développera surtout aux Etats-Unis, déjà en avance pour toutes les questions publicitaires. Avant l’entrée en guerre en 1917, ce sont surtout des affiches à visée humanitaire qui seront diffusées avec, comme on l’a vu, une forte mise en avant des victimes civiles belges, rarement françaises. Mais si l’image de l’enfant reste bien présente par la suite, c’est l’enfant américain qui remplace l’enfant belge dans l’iconographie et qui sera utilisée après l’entrée en guerre pour rappeler que c’est aussi pour leurs enfants que se battent les “sammies”, les soldats américains. C’est aussi un moyen pour encourager les familles à souscrire à des dons financiers soutenant l’effort de guerre. “My daddy bought me a government bond”, "Mon papa m’a acheté un bon d’état", s’exclame une jolie petite fille arborant un large sourire de contentement. L’image de l’enfant est également utilisée pour dépeindre “les fils de l’Amérique” partis se battre et en appeler au cœur de toutes les mères américaines, surtout celles ayant un fils en Europe. Toutes ces affiches dont la production ira croissante, seront déclinées en différents formats afin de toucher un public le plus large possible.