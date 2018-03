L'extraordinaire histoire du zeppelin de Mainvault

L’appareil qui décolle fin janvier de la région namuroise en direction du territoire français, porte le matricule LZ79. Il a volé pour la première fois en août 1915 et est commandé par le major Gaissert. Son objectif est de faire le plus de dégâts possibles sur Paris. A l’approche de la capitale française, l’appareil sera observé par des civils. Le lendemain, il bombarde des habitations civiles et sera responsable de nombreuses victimes : 26 morts et 32 blessés et de nombreux dégâts matériels principalement dans le quartier de Menilmontant, à la limite des 11e et 20e arrondissements.

Les victimes, toutes civiles, seront enterrées avec les honneurs.

Des familles sont décimées, des maisons sont entièrements détruites et Paris est sous le choc mais la blessure sera aussi symbolique : les Allemands, notamment via la presse, se réjouissent d’avoir touché le coeur la capitale française et les citoyens français. Bien entendu la presse française fait un grand scandale de cette attaque le “Petit Parisien” du 30 janvier écrit “Les Boches ont renouvelé, hier soir, leur criminel attentat de mars 1914 sur Paris. Cette fois, malheureusement, il y a plusieurs morts et d’assez nombreux blessés”. La presse britannique n’est pas non plus en reste pour fustifger le bombardement.

Ayant accompli sa mission de destruction maximale aux alentours de Paris, le zeppelin reprend la direction des territoires occupés. Il est alors pris en chasse et fait machine arrière pour revenir en territoire allemand.