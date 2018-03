L'ennemi comme on le nomme : la (ré)invention du Boche et du Mof.

Aujourd’hui que la presse de la Grande Guerre est largement digitalisée, il devrait être possible de mieux comprendre la réapparition de ce surnom dans les journaux au début de la Grande Guerre et d’analyser la manière dont il se répand, vraisemblablement via la presse parisienne. Mais pour ce qui est de son apparition en Belgique occupée, un témoignage précieux nous est donné par trois journalistes bruxellois. Paul Delandsheere, Louis Gille et Alphonse Ooms publient après la guerre leurs notes prises au jour le jour pendant l’occupation. Voici ce qu’on peut y lire à la date du 29 octobre 1914 :

" Les “boches” ! C’est maintenant l’expression courante pour désigner les Allemands. ; la mode nous est venue de France : comment, par qui, alors que toute communication avec la France nous est coupée, je n’en sais rien. On disait auparavant à Bruxelles, en langage marollien : les “doches” ; “doches” tend à disparaître au profit de “boches” : l’influence de la France ! ".

C’est ainsi que nous apprenons l’existence de " Doche " (déformation de " Duitser " ?) qui n’a laissé aucune trace dans les mémoires collectives belge et bruxelloise… Quant à " Boche ", le terme n’a donc pas été utilisé à Bruxelles avant la deuxième moitié du mois d’octobre 1914. Coupés de la France, les auteurs tentent de déterminer l’origine du terme, et estiment qu’il doit s’agir d’une référence à Teutobochus, le chef des Teutons alliés aux Cimbres, vaincu et fait prisonnier par les légions romaines de Marius en 102 avant notre ère. Cette étymologie gagne certainement la palme de l’originalité… et elle relie, une fois de plus, l’envahisseur à une peuplade barbare vaincue par les Romains. Les Allemands n’ont qu’à bien se tenir !