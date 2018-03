L'enfance en guerre : des vies à sauver

L’entrée en guerre et les privations qu’engendrent l’occupation du territoire voit une augmentation du nombre d’enfants en souffrances physiques ou matérielles. Tout sera alors fait pour sauvegarder la population infantile de Belgique. Cette motivation est double : agir concrètement pour le mieux-être des enfants mais également montrer aux alliés de la Belgique que celle-ci a besoin d’aide matérielle et de nourriture pour ses enfants.

Le Comité National de Secours et d’Alimentation (CNSA) crée le 20 février 1915 une section Aide et Protection des oeuvres de l’enfance. Cette section aura pour but d’aider toutes les oeuvres de protection de l’enfance réparties à travers le pays occupé mais il y a tant à faire que bientôt des nouvelles sections voient le jour en fonction des spécificités : des cantines sont ouvertes pour les enfants dits “débiles”, d’autres pour les futures mamans. D’autres encore ouvriront des vestiaires et fourniront chaussures, sous-vêtements et vêtements aux petits nécessiteux. On classe, on trie et on distribue chasubles, bas, caleçons et maillots de corps. Le gaspillage et le resquillage sont fortement réprouvés. Les candidats aux dons doivent également être d’une bonne morale.

Les jalousies et les délations sont fréquentes mais on ne peut les éviter et on essaye de faire au mieux avec les moyens du bord s’appuyant sur des relais locaux. Le problème de l’enfance est vraiment abordé dans sa globalité. D’autant que les comités obtiennent rapidement l’aide des soutiens internationaux dont la très présente “Commission For relief in Belgium” qui fournit dons matériels et argent. Les comités s’entendent avec les écoles qui distribuent nourriture et vêtements et, lorsque la présence de charbon le permet, eau chaude pour décrasser la peau et laver les habits. Une collaboration pas toujours facile. Les relations avec l’occupant peuvent être source d’ennui : Juliette Verhaegen sera arrêtée car les Allemands la soupçonnent de faire de la résistance sous couvert des ses activités caritatives puis libérée quelques mois plus tard.

Autre activité importante qui finira par avoir sa propre direction : une section dédiée aux orphelins de guerre qui sera créée dès mars 1915 pour faire face aux besoins criants des enfants ayant perdu, un ou deux parents du fait de la guerre. Les oeuvres de charité d’abord, l’Etat ensuite mettront en place des moyens de soutien et d’accueil pour ces enfants ayant tout perdu. Cela permettra également aux pédagogues d’expérimenter de nouvelles méthodes.

Tous les efforts de ces comités et de leurs sous-sections se concentrent sur les soins à apporter aux enfants. La mortalité infantile est devenue une ennemie presque aussi combattue que l’occupant. Ce qui ne veut pas dire que tout soit rose dans l’organisation. Comités et oeuvres se disputent souvent les aides et c’est à celui qui aura la priorité dans la distribution. Derrière ces contestations se dessinent souvent des inimitiés interpersonnelles mais bon an, mal an, cette politique porte ses fruits et on assiste à une bonne couverture du territoire occupé et surtout à une baisse remarquable de la mortalité infantile ce qui est à souligner par temps de guerre d’autant que, de manière générale, les naissances baissent pour toute la période 14-18 en Belgique.