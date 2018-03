L'économie autour de 1914 : tour d'horizon

En Belgique, un des principaux problèmes de l’économie du XIXe siècle ressort de la nécessité de "tenir" face aux concurrences des États-Unis et de la Russie, exportant massivement des céréales, et de l’Argentine, connue pour sa viande de bœuf, qui inonde rapidement le marché européen. Mais le Plat pays peine à tenir la distance, et vit encore sur le mode de proverbes qui semblent plus que frelatés : Gods water over Gods akker laten lopen (en clair : les choses suivent leur cours ; la nature est bien faite). Les techniques d’exploitation n’évoluent pas. Ces paysans, confrontés à ce que certains appelleront un "défi", vivent dans un état proche de la misère (3 francs/jour, tandis qu’un ouvrier qualifié peut gagner quatre fois plus). Toutefois, la classe politique semble prendre le pouls de la situation et créé, en 1884, un Ministère de l’Agriculture, de l’Industrie et des Travaux Publics.