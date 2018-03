L'école en guerre : les profs au feu, les élèves au milieu

Dès l’entrée en guerre, alors que les vacances d’été viennent à peine de débuter, ces transformations radicales du milieu éducatif sont freinées, la guerre accapare toutes les priorités: des cours sont suspendus et il est fréquent que les troupes belges stationnent dans les écoles. Quand il est possible de donner cours, les professeurs travaillent surtout les matières prioritaires (écriture, lecture, mathématiques). Ils s’affairent aussi à garder un semblant de normalité dans un contexte exceptionnel. Personnalité du quartier ou du village, l’instituteur a une énorme influence morale et ce n’est pas pour rien que des représentants du corps enseignant sont souvent cités comme otages ou interlocuteurs officiels des communes dans les documents évoquant les atrocités allemandes en Belgique en août 1914. Durant le conflit, les trajectoires sont variées: certains sont partis au front pour se battre, d’autres se sont enfuis à l’étranger avec leur famille. Pour ces deux catégories, il faut pourvoir à leur remplacement ce qui engendre un surcroît de travail administratif. C’est la même chose pour les directions: certains directeurs resteront à leur poste toute la guerre durant, d’autres partiront et seront remplacés, le plus souvent, par un des maîtres ou par une personne du personnel communal. Les populations d’élèves subiront les mêmes aléas en début de guerre. A la rentrée 14, on se compte. Mais les cours reprennent néanmoins malgré l’inquiétude de ne pas savoir combien de temps durera le conflit. Les enseignants qui restent donnent les cours classiques d’un niveau primaire, avec en surcroît le nouveau degré d’apprentissage technique. Les leçons sont souvent teintées d’une bonne dose de patriotisme, en fonction évidemment du degré de tolérance de l’instituteur vis-à-vis de l’occupant. La réforme de 1914 est appliquée: un quatrième degré existe dans la plupart des établissements scolaires mais sa mise en oeuvre est faite dans une certaine autonomie.

L’évaluation de la mise en oeuvre de la réforme et les réajustements nécessaires au système viendront après-guerre. L’investissement social des écoles est important, voire crucial: il est permis aux enfants les plus démunis de se laver à l’école tant que les locaux sont chauffés. De la nourriture et des vêtements sont distribués et les sous-sections locales du Comité National de Secours et d’Alimentation (CNSA) sont alertées des cas qui mériteraient une attention plus poussée. Certaines écoles, de Bruxelles notamment, proposent même d’accueillir des orphelins dans leurs classes si ceux-ci ne trouvent pas de place ailleurs et une attention particulière est parfois faite pour les catégories de jeunes chômeurs comme ici à l’école n° 5 de Laeken en 1915 :

“Le chômage forcé ayant atteint la classe ouvrière, nombre de jeunes apprentis sans besogne auront eu le bon esprit de rentrer à l’école et nous leur avons fait le meilleur des accueils”.

C’est une manière pour ces établissements de montrer leur solidarité avec les victimes de guerre mais aussi de mettre en avant le rôle social des écoles. Mais la guerre dure et ses effets ne tardent pas à se faire sentir sur la population scolaire:

" Les élèves ne sont plus capables de prêter une attention soutenue pendant toute la durée d'une leçon, leurs idées sont ailleurs. Les uns rêvent, les autres ne réfléchissent à rien, d'autres encore sont énervés incapables de rester tranquilles, incapables de suivre la leçon pendant plus de cinq minutes.”

Ce constat donné par le directeur d’une école primaire de Laeken en 1917 résume bien les problèmes concrets auxquels le corps éducatif doit faire face avec la guerre qui s’éternise.

Si “les événements”, comme on les appelle dans la plupart des correspondances du milieu scolaire, sont bien sûr évoqués pour expliquer le manque de concentration des enfants, les directions montrent également du doigt la faible constitution physique de ceux-ci, qui ne leur permet pas de suivre les cours dans des conditions idéales. La faiblesse des enfants est également une des raisons invoquées pour expliquer la suspension ou l’annulation des cours de gymnastique et de natation, même si on peut lire par ailleurs que la présence possible d’Allemands dans les bassins de natation qu’auraient à fréquenter des enfants purs et innocents est un autre motif pour annuler ces cours.