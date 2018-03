Si la qualité des soins et l’importance de la technologie permettent de sauver de nombreuses vies, ils poseront de nombreux problèmes de budget et de survie à l’Ambulance de L’Océan. Rien que les voitures d’ambulance utilisées faisaient fondre une bonne partie des économies par l’énorme consommation d’essence qu’elles demandaient. Tout ceci amènera l’Ambulance de L’Océan à faire appel aux dons. En 1914, les pavillons et le matériel nécessaire à la création de l’hôpital seront presque exclusivement financés avec l’argent récolté en Angleterre par la reine des Belges, Élisabeth, et le comité anglo-belge de la Croix-Rouge de Londres.

Bien que très importante, la générosité des Britanniques ne suffit pas. Antoine Depage et son épouse ont de nombreux contacts, y compris aux États-Unis où ce dernier s’est déjà rendu. L’extrême nécessité d’argent pousse alors Marie Depage à s’engager dans une mission de sensibilisation de l’opinion américaine dans le but d’obtenir des promesses de dons. En janvier 1915, elle embarque sur un paquebot en direction des États-Unis. Sa mission sera couronnée de succès : elle récoltera pas moins de 100.000 dollars pour l’hôpital. Grâce à ses conférences, elle réussira à sensibiliser les Américains au triste sort de la Belgique.

Dans les derniers jours du mois d’avril 1915, Marie Depage doit embarquer sur le SS Lapland et rejoindre un couple d’amis qui quitte lui aussi New York. Cependant, voulant un peu prolonger sa mission, elle part plus tard que la date initialement prévue et embarque à bord du RMS Lusitania. Antoine Depage se rend en Angleterre pour accueillir son épouse qui doit arriver à Liverpool. Le 7 mai 1915, c’est la catastrophe, au large des côtes irlandaises, le paquebot Lusitania est torpillé par le sous-marin allemand U-boot 20, 1.100 personnes perdront la vie dont Marie Depage. Le Lusitania deviendra un symbole, martyre de la barbarie allemande. Le fait de couler un bateau transportant des civils (Américains entre autres) sera très mal perçu par l’opinion publique et aura un impact sur l’engagement, en 1915, des États-Unis jusque-là toujours neutres. Cependant, les Britanniques avoueront en 1972, que le paquebot transportait de nombreuses munitions et que celui-ci aurait dû être escorté par un croiseur de la Royal NAVY (armée maritime britannique). Le jeune commandant du U-boot 20, Walther Schwieger âgé de 30 ans au moment des faits, savait qu’il n’était presque pas possible de couler un tel paquebot avec le peu de torpilles qu’il lui restait, il voulait tout au plus l’immobiliser. À sa grande surprise, une seule torpille a suffi. On entendit étrangement deux explosions. La première après l’impact de la torpille et une deuxième beaucoup plus puissante. Ce serait l’explosion des munitions qui aurait envoyé par le fond le Lusitania. Le commandant allemand sera blâmé par son propre gouvernement pour cette attaque. L’image de l’Allemagne sera fortement détériorée suite à ce torpillage, ce que redoutait fortement le gouvernement allemand. Le commandant du Lusitania avait été averti de la présence d’un sous-marin allemand au large des côtes irlandaises et attendait en vain la protection qu’on lui avait promise. Les Britanniques connaissaient donc les risques de la traversée et de nombreux mystères planent encore sur ce naufrage.

Il est impossible de décrire l’immense douleur qui envahit le chirurgien au moment où il apprend que son épouse fait partie des victimes. Il ne pourra s’empêcher de repenser à tous ces moments de complicité qu’il a eus avec son épouse. Elle qui était vraiment complémentaire avec lui, elle qui était partie pour récolter des dons pour que son projet soit viable, elle qui était avant tout une épouse dévouée, une mère formidable. Le vide et le chagrin qu’elle laisse dans le cœur du chirurgien inconsolable lui coupent toute saveur et envie de se battre. A. Depage est seul, il n’a plus de famille, deux de ses fils sont au front et le troisième en Belgique occupée.

Il rapatrie le corps de son épouse qu’il ensevelit au sommet d’une dune face à la mer. À la fin de la guerre, elle sera enterrée dans cette nouvelle Belgique libre à laquelle elle aspirait tant. En souvenir de son épouse, une partie des pavillons destinés à la recherche sera nommée "Fondation Marie Depage".

Dans ces circonstances, il pouvait compter sur son personnel et les souverains qui l’estimaient énormément. La Reine des Belges rend de nombreuses visites aux patients de l’hôpital de L’Océan et essaie de motiver un maximum son entourage. Sachant que ce qui permettrait le plus de remonter le moral au médecin serait de revoir un de ses fils, la Reine entreprend toutes les démarches nécessaires pour faire venir Henri, son plus jeune fils auprès de son père. La joie des retrouvailles sera immense. Henri Depage découvrira avec admiration toute l’installation de l’hôpital de L’Océan et participera même comme apprenti à la création de prothèses.

Cette guerre n’épargnera personne et les mauvaises nouvelles seront nombreuses. En octobre 1915, ce sera un nouveau coup dur pour Antoine Depage. L’infirmière qu’il avait nommée à la tête de son école d’infirmière sera exécutée par les Allemands. Cette nurse anglaise n’est autre qu’Édith Cavell. Mais il ne se laissera pas abattre et continuera tout au long de la guerre de se battre à sa manière c’est-à-dire "en sauvant des vies".

L’hôpital de L’Océan sera plus qu’une grande réussite belge et internationale. De par son efficacité et ses avancées techniques, cette Ambulance deviendra un modèle pour les alliés. Après la création de L’Océan, de nombreux hôpitaux seront créés suivant les mêmes caractéristiques, dont la proximité du front. Malgré les difficultés, le docteur Depage et son personnel ne laisseront pas fléchir leur moral. Touché par le deuil de sa femme, il n’abandonnera pas ses fonctions.

Aujourd’hui, seule une petite plaque commémorative discrète subsiste à cette Ambulance majestueuse. C’est entre autres au travers des nombreux témoignages que l’on peut rendre hommage à toutes ces personnes qui se sont relayées sans cesse pour faire vivre ce que tant d’hommes se sont acharné à détruire.