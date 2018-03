L'alcool pendant la Grande Guerre

Le Comité National de Secours et d’Alimentation (CNSA) et la Commission for Relief of Belgium (CRB, commission internationale dont le siège était à Londres) chargés du ravitaillement de la population belge, ont dû faire face aux difficultés de l’importation et la distribution des denrées alimentaires de première nécessité. Malgré la place occupée par la bière dans la palette des saveurs quotidiennes belges, la distribution des céréales pour les brasseries ne faisait pas partie des priorités dans les premiers mois de l’occupation allemande. Comme le confirme ce communiqué du CNSA en 1915: "Le Comité décide de ne pas intervenir pour le moment. Mr. Francqui, le Président, fait connaître qu’il a conseillé aux brasseurs, malteurs et aux fabricants de chocolat, de chercher à résoudre, par leurs propres moyens, les questions qui les intéressent, le Comité National ne pouvant, pour le moment, songer à entreprendre l’importation et la distribution dans le pays des produits nécessaires à ces diverses industries." Toutefois, même en ne considérant pas la bière comme une priorité alimentaire jusqu’au début de 1915, le CNSA a reconnu la valeur populaire de cette boisson et a mis en place plusieurs stratégies de médiation entre les brasseurs et les autorités allemandes. Cependant, l’exportation de bière belge a été interdite pendant toute la durée de l’occupation et c’était au travers du marché noir que quelques litres de bière arrivaient à traverser les frontières.