Jumeaux jusqu'au bout : Fernand et Georges Mahieu

C’est une histoire particulièrement émouvante que celle de Georges et Fernand Mahieu. C’est l’histoire de deux frères, partis ensemble à la guerre et revenus tous les deux. Et si l’histoire de fratries qui ont risqué leur vie pour la liberté frappe à chaque fois l’imagination, celle-ci est d’autant plus marquante que ces frères sont jumeaux et ne se sont jamais quittés depuis leur naissance. Fernand et Georges Mahieu sont natifs de Rumes, une entité hennuyère, tout près de la frontière française. Quand la guerre éclate, les jumeaux sont choqués de la nouvelle et surtout de la façon dont l’envahisseur a violé le territoire belge, censé être neutre. Conscient que le pays a besoin d’hommes jeunes et prêts à le défendre, Georges et Fernand se portent volontaires pour libérer leur pays et lui redonner sa liberté volée.