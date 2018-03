Juillet 1914 : dernières vacances, derniers trains

Le souvenir des dernières vacances, c’est par définition LE souvenir de la " belle époque ", une époque de paix bien sûr mais aussi de beauté et d’intelligence : celle du monde brillant et cosmopolite des intellectuels et des artistes du Vieux Continent. Capables de parler plusieurs langues et de se sentir chez eux un peu partout en Europe, ils font de l’Europe du début du XXe siècle un creuset d’idées et de créations qui fascinent encore aujourd’hui. Les deux guerres mondiales puis la Guerre froide ont tué ce cosmopolitisme en attisant les haines et en durcissant les frontières. La fin de l’Union soviétique ne l’a pas vraiment ressuscité, et c’est pourquoi aujourd’hui nous ne pouvons que regarder avec nostalgie ces hommes qui créaient du savoir ou de la beauté en habitant l’Europe entière… même si nous savons que là aussi le mythe de la " belle époque " nous amène à idéaliser un peu trop le passé. Est-ce un hasard si l’auteur du livre le plus emblématique de cette idéalisation de l’avant-guerre, le Viennois Stefan Zweig, était justement en vacances sur la côte belge en juillet 1914 ?

L’écrivain autrichien souhaite en effet passer deux semaines au Coq avant de rejoindre son ami, l’écrivain belge Emile Verhaeren, dans sa maison de campagne de Roisin. Il est loin d’être le seul étranger sur la côte belge à cette époque : comme il l’écrit lui-même dans Le monde d’hier, " toutes les nations imaginables se trouvaient rassemblées en paix, on entendait beaucoup parler allemand – en particulier, car, ainsi que tous les ans, c’était sur la côte belge que la Rhénanie, toute proche, envoyait le plus volontiers ses vacanciers d’été ". Parmi ces Rhénans, on trouve notamment le futur chancelier allemand Konrad Adenauer. Un peu plus au sud, on trouve à Westende la Deutsche Villen-Colonie, une pension composée d’un ensemble de villas destinées spécialement aux touristes allemands.

S. Zweig se détend en compagnie d’amis artistes belges et rend notamment visite au peintre James Ensor. Dans un premier temps, les articles de presse concernant la situation internationale ne font que troubler momentanément les vacanciers : " nous connaissions depuis des années ces conflits diplomatiques ; ils s’étaient heureusement toujours apaisés à temps, avant que cela devînt sérieux. Pourquoi pas cette fois encore ? Une demi-heure après, on voyait déjà les mêmes personnes s’ébrouer de nouveau joyeusement et barboter dans l’eau, les cerfs-volants remontaient, les mouettes battaient des ailes, et le soleil riait clair et chaud sur le pays paisible ".

Stefan Zweig ne quitte la Belgique pour l’Autriche qu’à la toute fin du mois. Il croit encore alors que ses amis belges échapperont au conflit. C’est en tout cas ce qu’il prétend leur avoir assuré avant de partir : "“C’est un non-sens ! Vous pouvez me pendre à cette lanterne, si les Allemands entrent en Belgique”. Je suis encore reconnaissant à mes amis de ne pas m’avoir pris au mot". La population belge plaint à ce moment ces pauvres Allemands et Autrichiens, obligés de rejoindre leur pays en catastrophe, "partant pour la guerre probable" comme l’écrit Le Peuple le 27 juillet. Les Belges sont loin de se douter que cette guerre vient à eux, et que certains anciens touristes reviendront armés. C’est le cas de l’officier de réserve allemand Walter Bloem, qui a laissé un volume de souvenirs de sa campagne de 1914. Ce capitaine du 12e régiment de grenadiers prussien n’a que de bons souvenirs de la Belgique et de ses vacances à Blankenberghe, mais une fois en campagne cela ne l’empêche pas de croire toutes les rumeurs infondées sur la prétendue férocité des civils belges…

Arrivé en Autriche, Stefan Zweig lui-même se laisse emporter comme ses compatriotes par la fièvre patriotique. Il le regrettera amèrement par la suite : il n’aura notamment jamais l’occasion de se réconcilier avec son ami Emile Verhaeren, qui meurt accidentellement en 1916.