Imaginer la guerre en Belgique avant 1914

La littérature belge d’avant 1914 n’offre pas de roman de ce genre. Mais une pièce de théâtre pacifiste de 1912 montre qu’il y avait moyen, pour un observateur éclairé, de prévoir un certain nombre de caractéristiques du conflit à venir. Il s’agit de La guerre de l’écrivain belge Albert Bailly. Du point de vue de l’écriture, l’œuvre n’a rien de mémorable. Le style est quelconque, le scénario des plus convenu et la pièce pleine de bons sentiments. Deux familles du royaume imaginaire d’Alfanie (l’Allemagne) accueillent chez elles à l’occasion d’un repas un jeune ami de l’empire voisin de Romagne (la France). La guerre est soudain déclarée entre les deux pays, sous le prétexte d’une ridicule rivalité territoriale. Elle se termine par un armistice et un arbitrage devant le Tribunal d’arbitrage de La Haye, mais seulement après de terribles pertes et la mort de l’ancien ami de Romagne.

L’auteur imagine une paralysie du front, l’appréhension des civils de l’arrière, le combat qualifié de " boucherie ". Il a surtout bien tiré les leçons des reportages sur la Première Guerre balkanique, comme le prouve le récit de Wilhelm, un jeune homme qui revient du front :

" Oh ! Je n’ai pas grand-chose à raconter… On ne voit rien… On ne sait rien… On vous mène comme du bétail… et on reçoit la mort sans savoir comment. Voilà la guerre. Je m’en étais fait une autre idée… […] on se tue de si loin que l’on ne s’aperçoit plus. Les combattants se cachent de leur mieux… […] la bravoure ne sert plus à rien… […] Se découvrir dans la guerre actuelle, c’est se suicider ".

Trois ans plus tard, les combattants belges n’écriront pas autre chose, à l’image du jeune Louis de Lalieux de la Rocq, qui tente de faire comprendre la guerre moderne à sa famille dans une lettre d’août 1915 : " On tue et on est tué sans se voir. On mène une existence de taupes, c’est plus monotone et moins intéressant peut-être ". Louis sera tué deux ans plus tard. Quant à Albert Bailly, ses convictions pacifistes s’évanouiront devant le spectacle de la Belgique envahie.