Herman Vander Linden et le sac de Louvain (août 1914). Le traumatisme d'un intellectuel

Les troupes allemandes occupent Louvain depuis le 20 août, dans un calme relatif. La veille, le 19, Herman Vander Linden, dans ses notes personnelles, avait à peine noté : Quelques heures avant l’arrivée des Allemands à Louvain (19 août), nous avions aperçu quantité de fermes brûlées sur les collines de Pellenberg et de Kessel-Loo, que nous pouvions voir de notre demeure du boulevard de Tirlemont. Ces incendies s’allumaient avec une rapidité extraordinaire. Toutefois, rien ne semble alarmer outre mesure les populations. Mais le 25, tout semble basculer. La rumeur court que les troupes anglaises sont en approche. De plus, l’armée belge effectue sa première sortie en provenance de Malines, en vue d’une contre-attaque. Rapidement, la confusion règne. Des Allemands en garnison à Louvain tirent, à l’aveugle, sur des coreligionnaires venant du Nord. La panique envahit la ville. Les Allemands boutent le feu aux Halles universitaires. Chaussée de Tirlemont aussi, où habite Vander Linden. Comment cet homme, frotté depuis sa jeunesse à la culture allemande, pouvait-il envisager ces exactions ? Ce fut un séisme personnel. Sa maison est incendiée au pétrole, la totalité de ses manuscrits est détruite et sa bibliothèque, qui est considérable, part en fumée. Sa famille (sa femme, ses deux enfants) et lui-même sont capturés. Vander Linden vit alors un bien triste périple : il est emmené en train de Louvain à Cologne, où, avec d’autres, il est exhibé à la population en tant que pseudo franc-tireur belge. Après ces macabres festivités, il est ramené en Belgique. Il erre plusieurs jours. Le consul des Pays-Bas à Louvain lui viendra en aide et contribuera à l’emmener à Oxford, où sa famille s’était retirée. Après le conflit, Vander Linden reviendra sur les lieux du sac, avec la journaliste française Yvonne Dusser. Louvain a été, aux yeux du monde, le prélude au martyre de la Poor Little Belgium.

S’il restera professeur jusqu’en 1938, le conflit l’aura marqué au plus haut point. Il a changé. Il est fébrile. Un de ses anciens étudiants, l’avocat J.-L. Libert, sans nommer Vander Linden, le décrit comme suit : Il avait ses têtes de Turc favorites, toujours des "cléricaux", car il n’était pas de la lignée de Kurth ; parmi les plus visés, le roi de France Charles X et Jules-Armand, prince de Polignac, son premier ministre qui, dit-on, avait des visions. [...] Ce professeur avait une barbe poivre et sel, le cou décharné, le front dégarni, le solde de sa chevelure légèrement hirsute et, par moment, un tremblement des mains. On disait qu’en 1914 à Louvain (Leuven), sa maison avait été détruite, sa bibliothèque et ses écrits brûlés, que les Allemands l’avaient mis au mur et qu’il avait bien cru être fusillé, d’où son état nerveux. À mon sens, c’était un homme intelligent et sans méchanceté mais manquant de sérénité.