Haricots au lard

Prenez des haricots ou des lentilles et mettez-les dans l’eau. Le lendemain, placez-les dans une casserole avec de l’eau froide. Laissez cuire pendant plusieurs heures. Au milieu de la cuisson, vous ajoutez poivre et sel et quelques dés de lard; plus tard encore, les pommes de terre. Faites une bonne soupe avec le bouillon des haricots et les pommes de terre et mettez les haricots dans une casserole où vous aurez fait roussir des oignons coupés; ajoutez un peu de bouillon qui a servi à la première cuisson et servez en plaçant le lard sur les haricots.

Almanach Bénard, 1917