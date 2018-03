Harengs frais au lard

Sachez choisir un poisson ferme au toucher dont les branchies sont d’un beau rouge naturel. Prenez de préférence des harengs à laitance. Videz et lavez les harengs et rangez, de côté, toutes vos laitances qui serviront à faire un excellent plat pour le souper. Assaisonnez-les et trempez-les dans du lait, puis dans de la chapelure d’avoine dénommée "oat meal" dans le commerce. Pour chaque hareng, réservez une tranche de lard frit dans la poêle que vous garderez chaude au four; faites rissoler à leur tour, les harengs dans la graisse ainsi obtenue et servez-les sur les tranches de lard avec un peu de persil haché.

Tante Colinette, Le coin de la ménagère, 1917