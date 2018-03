Mettre tremper à l’eau tiède, dès le matin, un hareng fumé. Au moment de le faire cuire, le nettoyer, le hacher avec un oignon et un peu de mie de pain. On mêle cela avec un tiers de litre de lait, une cuillerée de farine, deux œufs, poivre, très peu de sel. Bien battre son omelette et le frire.

Almanach Bénard, 1917