Gaufres au lait battu

Pour 1 litre de lait battu, on fait fondre gros comme 1 œuf de beurre ou saindoux, on y délaye 200g de sucre, 500g de farine, 1 œuf ou deux, 1 bonne cuillère à café de bicarbonate de soude. On fait cuire de suite dans le gaufrier. Ces gaufres sont excellentes, très légères.

Manuscrit Madame Germaine Servais, Recette reçue de Madame Delforge, 1918