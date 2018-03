Gâteau sec au riz

Un gâteau bon marché que m’adresse une mère gentillette. Il faut moudre ou piler finement une demi-livre de riz; passer une quantité égale de pommes de terre cuites et pétrir ensemble le riz, la purée de pommes de terre, une demi-livre de sucre râpé et un tiers de paquet de levure. Ajoutez un œuf battu, ainsi qu’un petit morceau de beurre; faites-en un gâteau plat comme une tarte et mettez dans une platine au four modéré. Laissez cuire pendant vingt minutes. Le gâteau se mange froid.

Tante Colinette, Le coin de la ménagère, 1917