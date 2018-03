Gâteau Picard

On peut remplacer en partie les œufs par du lait. La pâte ni trop molle, ni trop dure. Ne mettre le beurre et le sucre que lorsque la pâte a été bien travaillée, laisser reposer 2 à 3 heures. Beurrer un moule, le remplir aux ¾. Laisser pousser et cuire.

Manuscrit Madame Germaine Servais, recette reçue de Mme. Franchet, évacuée avec ses trois filles de St. Quentin où elle tenait une pâtisserie, 1917