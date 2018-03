Gâteau Moka ou mayonnaise au chocolat

Pour 6 personnes il faut: 100g de sucre râpé, 100g de beurre sans sel, 100g de biscuits à la cuillère, 2 jaunes d’œuf, 2 barres de chocolat, ½ tasse de café très très fort. Délayer le chocolat dans le café et laisser refroidir. Mélanger le sucre et le beurre, puis ajouter les œufs (jaunes seulement). Versez le mélange de café et de chocolat, goutte à goutte en tournant comme pour une mayonnaise dans le mélange œufs, sucre et beurre. Quand la mayonnaise est faite, on peut la verser dans un plat profond dans lequel on aura arrangé les biscuits par couches. On peut aussi la servir sans biscuits. Il faut la faire la veille et la mettre à la cave pour la laisser durcir.

Manuscrit Madame Germaine Servais, 1918