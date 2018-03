Je vous communique la recette que m’adresse une aimable Dinantaise pour le gâteau économique dont elle dit merveille. Il est, malheureusement, à base de pommes de terre, et Dieu sait si, dans le grand-Bruxelles, ce précieux produit de la terre est devenu rare. Enfin, voici toujours le secret, et fasse le ciel que nous puissions l’expérimenter plus vite! Pelez une livre de pommes de terre; cuisez-les bien à l’eau salée, puis laissez-les sécher. Après cela, passez vos pommes à la passoire fine en ayant soin de n’ajouter aucun liquide. Mélangez ensuite 125g de sucre fin, un jaune d’œuf et le blanc battu en neige. Quand le mélange est parfait, placez dans une tourtière fortement beurrée et mettez à cuire à four moyen pendant 50 à 60 minutes. Le gâteau peut être servi chaud, mais il gagne beaucoup en saveur en refroidissant.

Tante Colinette, Le coin de la ménagère, 1917