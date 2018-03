Faites cuire les carottes jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Passez-les au tamis et mêlez-y quatre jaunes d’œufs, peu de sel, les quatre blancs battus en neige. Mettez dans un moule beurré, de préférence fermé, et faites cuire pendant une heure et demie au bain-marie. Démoulez et, avant de servir, passez un moment le gâteau avec un morceau de beurre dessus.

Almanach Bénard, 1917