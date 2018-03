Gâteau aux pommes de terre

250g pommes de terre passées, 250g sucre râpé, 3 cuillérées à soupe de farine de riz, 2 ou 3 œufs, les blancs battus en neige très ferme, un peu d’essence de vanille ou d’amande amère. Mélanger le tout et battre pendant 10 minutes. On peut mettre ½ cuillerée à café de bicarbonate de soude, mais ce n’est pas nécessaire. Faire cuire dans une forme à bure [moule circulaire] environ ½ heure. On coupe ce gâteau par la moitié, dans le sens de l’épaisseur, on y met une couche de confiture de groseilles ou fraises, ou une marmelade d’abricots ou une crème fouettée, on recouvre cela de l’autre moitié du gâteau. On glace le dessus au chocolat ou au sucre, pour cela mélanger du sucre en poudre avec ¾ de verre de vin rouge ou blanc et mettre sur la tarte (le vin doit être froid). Autre glaçure: battre un blanc en neige et mélanger du sucre jusqu’à l’épaisseur désirée. On peut encore garnir le gâteau de fruits confits ou de fruits conservés selon l’imagination. On peut hacher des noisettes ou amandes et les étendre sur le gâteau.

Manuscrit Madame Germaine Servais, Recette de Madame Gluysen, 1918