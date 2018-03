Le Comité d’alimentation nous ayant gratifiés d’une excellente portion de nouilles, j’ai fait cette semaine, des fricadelles, sur le modèle suivant: Après avoir bien cuit les nouilles à l’eau salée, je les ai mises à égoutter puis j’ai haché finement la pâte et j’y ai mélangé la viande, avec du poivre, du sel, un peu de muscade; j’ai lié le tout avec un œuf et mes "boulettes" avaient le plus bel aspect que l’on pût rêver. Seulement, au lieu de les aplatir, à la mode bruxelloise, je les ai laissées bien sphériques et me suis abstenue de les faire sauter dans la poêle. J’ai fait roussir un petit oignon avec un peu de graisse dans la casserole, j’ai fait prendre couleur à mes fricadelles et puis, couvrant la casserole, j’ai mis cuire à l’étouffée pendant une heure, ajoutant un peu de bouillon ou d’eau quand le besoin s’en faisait sentir; une branche de thym, une feuille de laurier et une pincée de persil ont donné à ce plat le plus délicieux des arômes, sans compter qu’à ce repas nous avons pu très aisément nous passer de pommes de terre.

Tante Colinette, Le coin de la ménagère, 1917