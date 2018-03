Franc belge, mark et monnaies de nécessité.

Si l’assassinat de l’archiduc d’Autriche-Hongrie et de son épouse, le 28 juin 1914, a suscité quelques remous sur les marchés financiers européens, la Belgique est demeurée relativement calme, certaine de rester à l’écart de tout conflit. Mais l’entrée en guerre des grandes puissances fin juillet puis, surtout, l’ultimatum adressé par l’Allemagne à la Belgique, le 2 août, provoquent la panique parmi la population belge. Alors que les Bourses de Bruxelles et d’Anvers ferment immédiatement leurs portes, le public se rue à la Banque Nationale pour y échanger ses billets contre de la monnaie métallique. En effet, depuis plusieurs années, les pièces (en or et en argent) ont été progressivement remplacées par les premiers billets en papier ; en 1913, elles ne représentaient déjà plus que 4% de l’argent en circulation en Belgique et leur utilisation était limitée aux petites transactions. La population belge avait facilement accepté l’introduction de ces billets-papier mais, en ces temps troublés, elle leur fait désormais beaucoup moins confiance : durant la semaine précédant l’ultimatum allemand, près de 66 millions de francs sont ainsi convertis de billets en pièces d’argent... qui sont alors rapidement cachées dans quelque bas de laine ou sous un matelas ! Par conséquent, face à la pression grandissante et suite à son rejet de l’ultimatum, le Gouvernement prend l’arrêté royal N°216 du 2 août 1914 qui autorise la Banque Nationale à cesser les échanges en espèces.

L’échange en pièces d’argent (principalement de cinq francs) a permis à la Banque Nationale de conserver ses réserves d’or intactes mais la thésaurisation massive de ces mêmes pièces d’argent par la population et l’arrêt des échanges perturbent gravement les circuits de paiement. Pour répondre à cette pénurie de liquidités, la Banque Nationale met alors en circulation, dès le 3 août, des billets de cinq francs dont l’impression avait débuté secrètement, et fort opportunément, en 1912 ; elle émet également des bons spéciaux pour rembourser les comptes courants et garantir les dettes des banques privées... Par ailleurs, les Allemands progressant sur le territoire belge en direction de Bruxelles, le Gouvernement ordonne l’évacuation discrète des réserves de métaux et des planches à billets du siège central de la Banque Nationale vers sa succursale d’Anvers, puis vers Londres où elles resteront stockées à la Banque d’Angleterre durant tout le conflit. Cette mesure entraîne une nouvelle pénurie de liquidités ; début septembre, est créée une série de cinq coupures dites de "comptes courants" et, pour la première fois, une personnalité y est représentée : Léopold Ier, premier roi des Belges. Ce sont aussi les derniers billets imprimés par la Banque Nationale durant la Grande Guerre. Les autorités allemandes, une fois installées dans la capitale, exigent le retour à Bruxelles des stocks de métaux et des clichés d’impression de billets, ce que le Gouvernement en exil au Havre (Nord de la France) refuse ; le 24 décembre 1914, les Allemands retirent à la Banque Nationale son droit d’émission de billets et démettent de ses fonctions le Gouverneur de la Banque.