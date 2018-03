Foie, poumon, cœur en ragoût

Dans la poêle à frire, faites une sauce composée de graisse et de farine que vous remuez vivement avec une cuillère en bois, sans laisser brunir; ajouter eau, filet de vinaigre, oignons hachés, assaisonnements et laisser cuire un quart d’heure en remuant de temps en temps. Entre-temps, coupez la viande en tranches minces; ajoutez à la sauce et laissez cuire dix minutes.

Berger, Abbé. L’alimentation en temps de disette en temps de guerre, 1915