Mélangez à froid trois cuillerées de farine ou de mondamine à 1 litre de lait, 100g de sucre, une pincée de sel, et trois ou quatre œufs, blancs et jaunes battus ensemble; mettez au feu avec une bonne noix de beurre, laissez chauffer jusqu’au premier bouillon en tournant vivement pour obtenir une bouillie très épaisse. Retirez du feu, mêlez un petit verre de bonne eau-de-vie ou une cuillerée de fleur d’oranger, versez dans une forme beurrée et mettez au four; lorsque la croûte commence à se dorer, glacez avec du sucre blanc et laissez encore quelques minutes. On peut, dans la cuisine bourgeoise, pour réduire le prix du flan, augmenter la proportion de farine et diminuer la quantité d’œufs. Le flan est cuit à point lorsque la lame d’un couteau passée à travers le gâteau ressort sans que la pâte y adhère.

Tante Colinette, Le coin de la ménagère, 1917