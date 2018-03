Fétiches et visions : les superstitions et la Belgique en guerre

Grâce au réalisme du roi Albert en termes de stratégie et de tactique, les soldats belges ne connaîtront pas les hécatombes vécues par les combattants français, anglais et allemands sur le front Ouest. Ils doivent malgré tout fréquenter la mort au quotidien. Pour ce faire, ils sont attentifs aux mêmes signes, emploient les mêmes stratagèmes et partagent souvent les mêmes superstitions que leurs alliés ou leurs ennemis. L’historienne Sophie de Schaepdrijver mentionne par exemple l’attention portée par certains combattants à l’apparition d’une comète, le 17 octobre 1914, au début de la bataille de l’Yser. L’astre est-il un bon ou un mauvais présage ? Il s’agit probablement de la comète Delavan, déjà visible à l’œil nu dès septembre 1914, et qui se vit dès lors surnommée par certains astronomes " la comète de la guerre "… Quant aux interprétations à donner à son apparition, sans surprise les avis divergent…

Quand ils n’ont pas les yeux rivés sur les signes et autres présages, les combattants tentent de se mettre à l’abri du " mauvais sort ", du " mauvais œil " ou de la guigne… La Belgique étant profondément christianisée, les porte-bonheurs les plus fréquents sont probablement les médailles religieuses… bien que l’usage qui en soit fait, de l’ordre du talisman ou de l’amulette, soit bien peu catholique ! L’Eglise ne voit en effet dans les médailles qu’un rappel utile, pour le croyant, de ses devoirs religieux, et non un paratonnerre contre l’adversité. Dans une veine plus païenne, on trouve toute une série de végétaux : le trèfle à quatre feuilles est le plus célèbre, mais on prête également du pouvoir au muguet, au gui, au buis et à l’edelweiss. Le métal est également très recherché, que ce soit le fer (sous forme de clous, de fers à cheval, de balles retirées de blessures) ou l’or. A l’exception des balles, la plupart de ces porte-bonheur sont bien antérieurs à la guerre, qui n’innove guère en la matière… à une exception près.

De petites poupées parisiennes vont en effet connaître un succès inattendu. En 1918, Paris est la cible à la fois des bombardiers allemands Gotha et des " Pariser Kanonen ", des pièces d’artillerie formidables qui la bombardent à plus de 100 kilomètres de distance, et que les Parisiens baptisent à tort " Grosses Berthas ". C’est dans ce contexte que le modèle de deux petites poupées de laine tressée va s’imposer comme un phénomène de mode incontournable. Nénette et Rintintin sont en effet présentés dans la presse comme des protecteurs contre les bombardements ! On les accroche sur soi, par exemple à la boutonnière, ou aux endroits que l’on souhaite voir protégés, comme les berceaux. On leur ajoute bientôt un fils, baptisé Roudoudou (ou parfois le Petit Lardon). Leur succès est tel qu’il gagne les Belges via les militaires en permission à Paris. C’est pourquoi les petites poupées de laine sont présentes également sur l’Yser, ce qui ne plait pas à tout le monde et notamment aux ecclésiastiques ! Dans ses mémoires, l’abbé Froidure raconte ainsi qu’alors qu’il était artilleur lors de l’offensive finale de 1918, un avion belge s’écrase non loin de son unité. Ils tentent de dégager le pilote, en pure perte, mais trouvent ses effets personnels :

" La désolation se lut sur les visages : nous venions de trouver les fameux fétiches “Nénette et Rintintin”, ces petits personnages de laine qui, soi-disant, portaient bonheur et que l’on m’avait d’ailleurs souvent reproché de ne pas adopter… Du coup, le crédit de ces personnages s’effondra : leur découverte sur le cadavre du pauvre pilote sembla en dégoûter leurs partisans ; le lendemain, on retrouva pas mal de ces “poupées” dans le fossé ".

L’épisode est-il réel ou inventé –partiellement ou totalement – pour les besoins de la cause ? A posteriori, l’abbé Froidure n’hésite en effet pas à verser dans le récit édifiant, au point parfois d’imaginer dans son parcours des interventions divines plus ou moins directes. Ici, l’épisode de la preuve de l’inefficacité des porte-bonheur tombe extrêmement bien. Le fait que l’avion ait pris feu et que le pilote ait été carbonisé au point qu’ils n’aient pu s’en approcher, mais que Froidure et ses camarades aient pourtant retrouvé le portefeuille et les deux poupées intactes posent pour le moins question. Plus fondamentalement, on peut douter de l’affirmation d’Edouard Froidure suivant laquelle les soldats auraient véritablement cru être protégés par des poupées de laine. On a pu montrer qu’à Paris, leur succès est postérieur à la grande époque des bombardements : ils sont donc appréciés à un moment où leur aide est devenue inutile... La vogue de Nénette et Rintintin est surtout une mode, où le côté ludique joue un rôle au moins aussi important que la superstition. Il ne faut pas négliger non plus la tendresse que ce couple de tissu et leur petit garçon pouvait susciter chez les soldats, coupés depuis longtemps de leur famille, au point d’en devenir malades de nostalgie.