Fernand: Survivre à la guerre pour rencontrer sa fille!

L'année 1918 s'ouvre pour Fernand sur sur une interrogation déchirante, en proie à la déprime de passer les fêtes censées célébrer la nouvelle année, loin de chez lui:

“Qui aurait jamais osé croire que nous serions encore en guerre à cette date, lorsque nous sommes partis? Voici la quatrième fois que ce jour nous remplit actuellement d'amers souvenirs et jadis si beau jour de fête familiale. C'est la quatrième fois que nous le passons loin de ceux qui sont si chers et privé de la moindre nouvelle les concernant, c'est amèrement triste!!!"

Fernand est évidemment loin de savoir que ce sera la dernière année de cette "Grande Guerre". Cette année sera pourtant également marquée par des petites joies: le 15 janvier, il demande une dérogation de congé pour assister au mariage de son neveu, Lucien. Quelques jours plus tard, il arrive à Paris où Lucien le rejoint. Ensemble, ils se rendent dans le village où Lucien a été réfugié de guerre au début du conflit et où il doit épouser sa fiancée. Il passe quelques jours en leur compagnie entre visites dans le pays et cérémonies et rentre le 5 février 1918 au front "avec un formidable cafard". Il faut dire que pendant tout ce temps, il est sans nouvelle de Rosa et de Fernande ce qui l'affecte profondément.

Le 6 mars 1918, il est témoin de violents bombardements. Des membres de sa compagnie sont touchés et Fernand en sera profondément choqué. Paradoxalement, cette journée terrible sera également le jour où Fernand recevra une carte de sa Rosa "après trois ans sans nouvelles directes" et l'objet d'un grand bonheur, joint à un immense soulagement pour Fernand. La mort et l'amour, ensemble sur le front. Le lendemain, alors que l'on compte les pertes, les prises de positions et de prisonniers, il reçoit une photo de Rosa et de la petite Fernande. Mais la guerre continue comme si elle ne devait jamais cesser. De fait, Fernand pense que la paix n'est pas pour bientôt et il note le 15 mars: "Je ne m'étonnerais pas si nous sommes encore ici l'année prochaine à pareille date "…

Il est conscient de la difficulté que représenterait le fait de se battre sans les alliés anglais et américains. Il est également le témoin d'une scène qui illustre bien les sentiments envers les Allemands qui pouvaient prévaloir sur le front.

Le 15 mai 1918, il écrit: “Dans le courant de l'après-midi, deux de nos ballons sont incendiés par l'ennemi. Un peu plus tard, un troisième ballon est manqué et l'aviateur boche est atteint par les "scrapnells" de nos artilleurs. Il est obligé d'atterrir et vient s'abîmer dans le toit d'une maison où il reste perché comme un pigeon à l'entrée de son colombier. Belges, Français et Anglais s'élancent pour cueillir l'aviateur qui, immobilisé dans sa nacelle, attend avec une angoisse visible le sort qui décidera de sa personne. Belges et Français poussés par la haine pour tout ce qui est boche veulent lui "arranger son affaire" mais en sont empêchés par les officiers anglais qui parviennent non sans peine à embarquer l'aviateur dans une auto et l'évacuer sur l'arrière".

Il évoque également la situation en pays occupé pour lequel il a la plus grande inquiétude. Il parle de "révolte de la faim" à Bruxelles mais sans beaucoup plus de détails car la censure guette.

Au printemps de la même année, les troupes autour de Fernand sont également touchées par des fièvres et évacuées vers les hôpitaux. S'agit-il de la grippe espagnole? Nul ne sait! Le 31 mai 18, il écrit sa lassitude: "Rester constamment sous la gueule des canons et attendre si le prochain obus sera ou non pour vous. Ce n'est pas gai! Et voilà 5 jours que cela dure!Je préférerais de beaucoup être en première ligne ..."

Fernand développe aussi du ressentiment face à certaines injustices dont il est le témoin sur le front. L'armée a besoin de tous les bras disponibles et certains soldats blessés sont renvoyés plutôt hâtivement au front: "Il me semble que c'est là une triste manière de récompenser les braves qui donnent leur sang et surtout très peu encourageant pour ceux qui sont tenté de regarder un peu en arrière, même pour ceux qui se dévouent”.

Au fil des pages, on sent Fernand de plus en plus amer et découragé mais l’offensive finale va se charger de lui trouver une nouvelle source d’espoir et de concentration. Son écriture se fait plus rare. On le devine en train de se battre, n’ayant plus de temps ou d’endroit pour poser ses pensées sur le papier. Sans doute, pense-t-il toujours autant à sa famille mais ses souvenirs, Fernand les emportera avec lui au plein coeur des batailles…