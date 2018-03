Faim et farine: une histoire de guerre lue à travers le pain

Le soleil se lève et c'est une nouvelle journée qui commence avec une belle tranche de pain tartinée, un biscuit emballé dans une boîte en carton colorée, un croissant ou une viennoiserie acheté en passant par la boulangerie… Derrière ces produits, se cache un des mélanges alimentaires le plus ancien dans l’histoire de l’humanité: de la farine et de l’eau. Le pain issu de ce mélange a été la base de l’alimentation de plusieurs civilisations autour du monde et a subi, avec la découverte de nouvelles combinaisons et des nouveaux goûts, plusieurs transformations. On trouve ainsi l’ajout progressif aux farines de toutes sortes de céréales (blé, maïs, sarrasin, seigle, millet,…) de beurre, de levure, de fruits secs, de graisses, de sel, de sucre, de crème et même de chocolat. Du basique pain blanc aux délices de la plus haute pâtisserie, il existe des habitudes alimentaires qui se maintiennent encore aujourd'hui en Europe. Dans le cas de la Belgique, nous découvrons l'une des nombreuses histoires de la Grande Guerre: celle de la pénurie dans la préparation, la distribution et, surtout, dans la possibilité d’acheter du pain, la plus grande difficulté pour la population. Les récoltes, le transport des céréales et des farines ainsi que les grammes que chaque personne avait le droit de recevoir, étaient strictement contrôlés par les autorités allemandes, et organisés par le Comité National de Secours et d’Alimentation (CNSA) en collaboration avec la Commission for Relief of Belgium (CBR).