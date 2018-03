Entre censure, pénurie et propagande. Les cinémas dans la tourmente de l'occupation

En Belgique, la première démonstration publique du Cinématographe, ce curieux projecteur d’images animées inventé par les frères Auguste et Louis Lumière en 1895, a lieu à Bruxelles, le 1er mars 1896 ; elle se déroule dans les locaux du quotidien libéral La Chronique, situés au n°7 de la Galerie du Roi et qui accueilleront ensuite régulièrement des projections publiques. Très vite, vu le peu de moyens à mettre en oeuvre (des sièges, un projecteur et une toile), des petites salles verront le jour un peu partout dans la plupart des grandes villes et particulièrement à Bruxelles, le long des artères commerciales du centre et du haut de la ville. Il ne s’agit cependant pas encore de "salles de cinéma" à proprement parler : souvent installées dans des théâtres, des anciens magasins ou des ateliers, des restaurants ou des brasseries, elles comportent certes quelques rangées de sièges mais aussi des tables pour consommer et un petit espace pour l’orchestre. En effet, les films produits à cette époque sont relativement courts (entre cinq et dix minutes) et leur projection, toutes les heures ou les demi-heures, est ponctuée de concerts et de spectacles. Cette expansion du cinéma est en fait paradoxale car, si le nombre de salles augmente, leur durée de vie est relativement éphémère. Il faut attendre 1905 pour voir s’ouvrir le premier vrai cinéma à part entière, le Théâtre du Cinématographe, au 110 Boulevard du Nord (actuel boulevard Adolphe Max) à Bruxelles ; cette salle peut accueillir alors jusqu’à 156 spectateurs assis, puis 216 suite à un premier agrandissement en 1911.



A cette époque, les premiers films de Charlie Chaplin - Pour gagner sa vie et Charlot est content de lui, diffusés aux Etats-Unis en 1914 - et plus généralement les films américains n’ont pas encore traversé l’Atlantique ; outre des séances d’actualités, les cinémas belges programment plutôt des films italiens, danois et surtout français, tels que Les voyages à travers l’impossible du fantastique Georges Méliès, grand précurseur des effets spéciaux au cinéma, ou la série Fantômas (1913) de Louis Feuillade. Car les "serials", suites de feuilletons comiques ou policiers diffusés chaque semaine, remportent rapidement un grand succès auprès du public qui apprécie également beaucoup les aventures du "roi des détectives" Nick Carter (1908) et du dandy Max Linder (1910-1914). Nous en sommes toujours au cinéma muet aux expressions sur-jouées, entrecoupé d’intertitres et mis en musique ; en noir et blanc aussi même si les images colorisées font doucement leur apparition. Cette décennie 1900 voit aussi l’émergence des premiers réseaux de salles développés par les célèbres sociétés françaises Pathé et Gaumont (encore actives dans ce secteur aujourd’hui) ainsi que par l’entrepreneur belge Louis Van Goitsenhoven… C’est que le cinéma cesse d’être une simple curiosité et devient, quoique parfois boudé par les classes les plus aisées qui le jugent vulgaire, le spectacle populaire par excellence. Ainsi, juste avant le début de la guerre, la Belgique compte près de 1.200 salles de projection cinématographique.