"Dieu sera avec nous" contre "Gott mit uns" : une guerre de religion ?

Le premier pape à affronter la tempête est le très âgé Pie X (Giuseppe Sarto, 79 ans en 1914). Il ne survit que deux semaines à la déclaration de guerre. C’est donc Benoît XV (Giacomo della Chiesa, 60 ans en 1914) qui doit assumer la charge pour le moins inconfortable de guide des catholiques… au moment-même où la grande majorité d’entre eux sont en guerre, souvent les uns contre les autres.

La papauté doit faire face à deux problèmes bien différents. Elle n’est pas responsable du premier, qui est insoluble. Le pape ne peut en effet prendre parti dans cette guerre, sans perdre à jamais le soutien et l’écoute des catholiques de l’un des deux camps. Ce refus de prendre position, au moment où tous les peuples ont le sentiment de se défendre et de se battre pour leur existence-même, est vécu comme profondément choquant. Sans aucune marge de manœuvre, Benoît XV ne peut que mécontenter l’écrasante majorité des fidèles de l’Eglise catholique, qui l’accusent injustement d’être aveugle à leurs malheurs.

Mais l’action et la parole du pape sont également handicapées par un autre problème, directement lié celui-là à la vision du monde de la papauté. Pour le pape en effet, rien ne peut avoir lieu sans la volonté de Dieu, et cette certitude l’empêche de s’interroger sur les causes du conflit et les raisons qui poussent les Européens – dont beaucoup de catholiques – à combattre. Il est intimement persuadé que l’Europe ne pourra sortir de la guerre qu’en se tournant vers Dieu… sous le conseil et la direction du Vatican, bien entendu ! Dans ces conditions, les appels à la paix du pape n’ont évidemment aucune chance d’être entendus, tant ils sont déconnectés des véritables motivations des peuples. Il faut attendre l’été 1917 pour que le Saint-Siège se décide à passer des vœux pieux à une diplomatie plus réaliste. Une note pontificale, consacrée à la recherche " d’une paix juste et durable " est remise aux gouvernements belligérants. Mais, comme chacun sait, le diable se cache dans les détails… que la note a essayé d’éluder soigneusement, dans l’espoir que chacun y trouve son compte. A cette date, trop de sang a été versé pour que les pays en guerre acceptent de sortir du conflit autrement que par une victoire. La note est rejetée partout et le pape se mure alors dans le silence.

Si les Belges des territoires occupés ou en exil sont parfois durs avec le souverain pontife, ils gardent généralement leurs critiques dans des limites raisonnables ou ne les expriment que dans la sphère privée. Publiquement, il est plus courant d’essayer de prétendre que le pape, en dépit de sa réserve, soutient activement la Belgique. Des articles de presse ou des pamphlets utilisent ainsi chaque déclaration du souverain pontife qui concerne le pays, pour en tirer abusivement la conclusion que Benoît XV soutient les Alliés en général et la cause belge en particulier. Avec le temps, cet exercice de style montre néanmoins ses limites… Du côté allemand, la neutralité ou l’impartialité papale est mieux accueillie – malgré les accusations du général Ludendorff qui le traite de " pape français ". Majoritairement protestante, l’Allemagne n’attendait en effet pas grand-chose du Vatican. Elle est agréablement surprise de la modération du Saint-Siège et n’en demande pas plus… ce qui, chez les Alliés, conforte certains dans l’idée que le " pape boche " (dixit le radical Georges Clemenceau) a choisi son camp et a pris fait et cause pour les Empires centraux, et surtout pour la très catholique Autriche. Papst mit uns ?