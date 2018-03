Derrière les comptoirs: les Magasins Communaux dans la Grande Guerre

Dans le but de contrôler la bonne distribution des aliments, une des premières mesures implantées par le CNSA depuis le début du conflit fut celle d’insister dans la fixation des prix de vente au niveau national. Affichés devant les portes, ces listes de prix étaient distribuées avec les aliments dans tous les magasins. Tandis que l’usage courant de la monnaie belge s’est vu interrompu par l’occupation, différentes monnaies de substitution ont été mises en circulation localement pour faciliter les échanges commerciaux. C’est ainsi qu’on retrouve, par exemple à Châtelet, des pièces fabriquées avec son prix en centimes d’un côté, et son équivalent en aliment de l’autre: 10 centimes et légumes, 20 centimes et ragoût, 10 centimes et hareng, 25 centimes et viande, 5 centimes et bière, 10 centimes et soupe…