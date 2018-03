Défendre la "Belgique martyre" à l'étranger 1914-1915

La Belgique, depuis 1831, est un pays neutre, de manière "permanente et perpétuelle", ainsi que l’affirment les textes juridiques en vigueur, suite aux traités de 1831 et de 1839. Depuis, cet état de fait, cette neutralité, bien que remise en question de manière sporadique, est bel et bien ancrée dans une tradition. Or, le 4 août 1914, cette neutralité et les principes qu’elle véhicule, sont violés par l’Allemagne, à la suite de l’expiration d’un ultimatum stipulant que les troupes d’outre-Rhin se doivent de traverser le territoire belge, afin d’éviter une prochaine offensive de l’armée française. Le Roi des Belges, Albert Ier n’y voit qu’un prétexte à l’invasion en bonne et due forme de son Royaume. Dès lors, la guerre semble inévitable.

Assez rapidement, la Belgique apparaît comme un cas tout à fait singulier en ce début de conflit ; cette singularité va d’ailleurs perdurer durant les quatre années de combats. En effet, il s’agit bien du seul pays dont la superficie sera envahie à plus de 90%. Cette invasion implique une conséquence qui semble aller d’elle-même, à savoir l’exode. Certes, nous entendons par là les milliers de réfugiés belges qui trouveront l’hospitalité à l’étranger, les intellectuels qui, après parfois bien des atermoiements et des vicissitudes, s’installeront en Angleterre, du côté d’Oxford, ou, tout simplement, le gouvernement belge qui, en octobre 1914, prendra ses quartiers non loin du Havre, à Sainte-Adresse, d’où il gérera le cours des affaires de la Belgique. Mais, dans ce tableau, une activité toute particulière est souvent oubliée, sinon totalement méconnue, à savoir l’intense activité déployée par quelques Belges, à l’étranger, en vue de développer une propagande favorable au sort de leur pays envahi.

Ces propagandistes, au nombre fort restreint, ont toutefois mis en œuvre, avec des moyens parfois modestes, un réseau de communication d’une grande utilité et, par des canaux divers et variés, ont permis de redonner la voix à une Belgique devenue muette et muselée par les aléas de l’invasion. Ces nouvelles "voix" de la Belgique vont défendre sa cause, en 1914-1915, et tenter d’obtenir des soutiens, matériels ou non, en provenance de pays restés neutres, comme la Suisse, l’Italie, l’Espagne ou la Roumanie.