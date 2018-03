De Profundis : religion et foi en Belgique occupée

Passé le tourbillon de l’invasion, l’Eglise catholique belge se trouve face à un spectacle de désolation. Des fidèles et des membres du clergé ont été massacrés, des lieux de culte vandalisés voire totalement détruits. Ces meurtres et ces destructions se doublent d’un grand désarroi moral. Une bonne partie de la population belge cherche auprès du clergé des réponses à ses questions, des directives pour le présent et de l’espoir pour l’avenir.

La pression sur les évêques de Belgique est donc considérable. Celle qui repose sur les épaules du primat de Belgique, Monseigneur Désiré-Joseph Mercier, archevêque de Malines, est plus lourde encore. Comme ses confrères des autres diocèses, le cardinal Mercier fait preuve durant les premiers mois du conflit d’une grande prudence dans ses rapports avec l’envahisseur. Si ses déclarations et ses écrits sont d’un patriotisme irréprochable, il s’abstient toutefois de toute condamnation de l’ennemi. Après les massacres de civils d’août 1914, il sait quelle responsabilité est la sienne si les Allemands peuvent se plaindre du comportement du clergé. C’est pourquoi, en novembre 1914, il demande encore au clergé belge de contribuer à " faire respecter les directives des autorités militaires ".

Mais dans le courant de ce même mois, la position du cardinal évolue. La situation militaire atteint en effet un tournant. Après le premier revers de la Bataille de la Marne, en septembre, l’armée allemande avait dû abandonner sa progression vers le sud. Suite à l’échec des assauts sur l’Yser puis Ypres en novembre, elle cesse également de progresser vers l’ouest. Pour Mgr Mercier, l’échec de la percée allemande signifie que le temps travaille désormais pour les Alliés. Dans un même temps, il reçoit des signaux de plus en plus clairs de certains membres du clergé, lui demandant de prendre plus fermement position face à l’envahisseur.

C’est alors que le cardinal se met à écrire le texte qui va le rendre célèbre dans le monde entier et faire de lui une icône de la résistance morale de la Belgique : la lettre pastorale " Patriotisme et Endurance ". Mgr Mercier la rédige d’abord en secret, puis la modifie en consultant quelques proches – mais non les autres évêques. Quand ces derniers sont enfin approchés, ils tombent des nues. Non seulement le texte condamne les crimes commis par l’envahisseur, mais il définit également les droits et devoirs de l’occupé et de l’occupant, en des termes qui, malgré leur modération, constituent un camouflet cinglant pour l’armée allemande : " Ce pouvoir n’est pas une autorité légitime. Et dès lors, dans l’intime de votre âme, vous ne lui devez ni estime, ni attachement, ni obéissance. L’unique pouvoir légitime en Belgique est celui qui appartient à notre roi, à son gouvernement, aux représentants de la nation ". Tous les évêques désapprouvent la lettre que Mgr Heylen, évêque de Namur, qualifie même de " déclaration de guerre "… Le cardinal signe donc seul le texte.

Celui-ci fait l’effet d’une bombe. L’enthousiasme qui se déchaîne dans le pays témoigne du fait que le message de Mgr Mercier est exactement ce que les Belges voulaient entendre. Certains évêques belges le constatent et changent rapidement leur fusil d’épaule en soutenant le primat. Celui-ci devient immédiatement un héros national, à qui des hommages sont rendus un peu partout : dès l’année 1915, la commune de Jette se dote la première d’une " place Cardinal Mercier ", sans que les autorités allemandes n’osent s’y opposer. Leur gêne prouve qu’en se plaçant sur le terrain des atteintes au Droit et à la Morale, Mgr Mercier a visé juste. Comme il appelle par ailleurs les Belges à rester irréprochables et à s’abstenir de toute violence envers l’occupant, le cardinal est difficilement attaquable. Sa célébrité grandissante et la volonté allemande de ménager le Vatican le rendent même progressivement intouchable ! Obligé de se rendre à Rome en 1916, il ne fait l’objet d’aucun blâme malgré les pressions allemandes et la gêne du Saint-Siège, qui se contente de lui conseiller la prudence…

Peine perdue : entre la publication de la " Lettre de L’Episcopat Belge aux Cardinaux et aux Evêques d’Allemagne, de Bavière et d’Autriche " en novembre 1915 et sa lettre pastorale " La voix de Dieu " en octobre 1916, Mgr Mercier ne perd ni son temps ni sa combativité. Ce qui ne l’empêche pas, à partir de l’automne 1916, de constater que les offensives alliées ne parviennent pas à emporter la décision. Contacté en sous-main par le baron von der Lancken, chef du Département politique du Gouvernement général allemand en Belgique, le cardinal laisse la porte ouverte à une paix de compromis, qui permettrait d’éviter de nouvelles effusions de sang. Mais ni lui, ni von der Lancken ne peuvent empêcher la poursuite de la guerre…