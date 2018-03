De la censure à l'exil : du "chiffon de papier" aux papiers de chiffon

La Belgique, par son régime libéral, sa Constitution, avalisée en 1831, remarquable par son respect des libertés fondamentales, et en particulier la liberté de la presse, peut être considérée comme un berceau de la presse. Les organes y sont nombreux, les tendances le sont également. Avant 1789, la Principauté de Liège et le Duché de Bouillon avaient accueillis de nombreux publicistes, journalistes, éditeurs et imprimeurs étrangers, notamment Français, cherchant une terre de libéralités. Les fondateurs de la Belgique indépendante, celle de 1830, n’ont-ils pas en grande partie été aussi des journalistes ? Comment ne pas penser à Charles Rogier, Joseph Lebeau et bien d’autres qui, depuis la moitié des années 1820, avaient été les cibles de la colère du pouvoir hollandais qu’ils remettaient en cause dans les organes de presse auxquels ils prêtaient leur plume ? Rapidement, à l’instar de la société belge, dont elle est sans doute un des reflets les plus fidèles, en ce XIXème siècle, la presse belge, tant francophone que néerlandophone (celle-ci se développe un peu plus tard que celle-là) compte quelques titres à l’aura internationale, comme L’Indépendance belge, l’organe des Chancelleries. Or, lorsque les troupes allemandes envahissent la Belgique, dans la nuit du 4 août 1914, elles amènent également avec elles un régime d’occupation dont une des premières ambitions sera de garroter la liberté d’expression qui a cours en Belgique. Et, une des voix les plus significatives de cette liberté n’est autre que la presse, tant quotidienne qu’hebdomadaire. Un Gouvernement militaire s’installe à Bruxelles. Il ne tarde pas à faire prévaloir son point de vue. Celui d’une censure nécessaire. Par conséquent, une presse clandestine va se développer, distribuée "sous le manteau". Elle sera une des expressions de la Belgique libre, ou, plutôt de la "Libre Belgique"...