Darne de saumon à la Russe

Faire cuire le saumon dans de l’eau salée et le laisser refroidir dans sa cuisson. Préparer carottes, haricots verts et petits pois. Les couper en tout petits morceaux. Les faire cuire à l’eau, les égoutter sur une serviette et laisser refroidir jusqu’au moment de s’en servir. Cuire 4 œufs durs, les couper par la moitié; enlever le jaune et le mélanger avec une bonne noix de beurre pour chaque œuf, mettre cette farce dans un cornet et presser dessus pour former des petits dessins sur le poisson, et dans chaque ½ blanc d’œuf, mettre de la macédoine de légumes hachée bien fin. Autour du plat quelques tranches de tomates pour garnir, et tout autour du poisson mettre de la macédoine de légumes. Servir avec une mayonnaise dans la saucière.

Manuscrit Madame Germaine Servais, 1915