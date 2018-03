Dans les cuisines populaires...

Il utilise des ingrédients comme des restes de viande, des parties de l’animal comme la cervelle, le foie, le poumon et le cœur, et propose aussi des préparations simples à base de légumes en potage et de pommes de terre sous différentes présentations. Il présente également les techniques pour conserver la viande. Un témoignage qui se rapproche de l’alimentation quotidienne de ceux qui passaient leurs journées à travailler dans des usines ou des champs, et qu’un repas préparé économiquement attendait à leur table.