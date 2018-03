Cuisiner pendant la guerre

Pour une famille belge à la campagne ou en ville, la préparation de repas pendant la période de la Grande Guerre a laissé, heureusement, différents types de traces. La palette d’ingrédients, de préparations et de goûts de guerre qui peut être lue dans les sources qui datent de 1914-1918, est aussi variée qu’unique. Ce sont par exemple les lignes écrites de la main de soldats sur les champs de bataille qui décrivaient souvent le vrai côté de la faim, du besoin et de la pénurie alimentaire; sans ces témoignages l’histoire de l’alimentation de la guerre en Belgique serait incomplète et c’est pour cette raison qu’une section complète sera dédiée à ce propos. En ce qui concerne la population civile non militarisée, l’objet de la présente sélection de recettes, on trouve des exemples comme le manuscrit rédigé par Madame Germaine Servais dans sa cuisine bourgeoise à Charleroi, et les recettes et conseils publiés qui parlaient aux ménagères comme Le coin de la Ménagère de Tante Colinette, L’alimentation en temps de disette en temps de guerre de l’abbé Berger et l’Almanach Bénard.